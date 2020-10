Maeva Ghennam fait polémique en posant sans aucun vêtements dans son bain

Maeva Ghennam partageait récemment une photo d’elle qui va faire couler beaucoup d’encre. En effet, la star de la télé-réalité publie régulièrement sur son compte Instagram. Mais ce n’est que rarement qu’elle ne porte aucun vêtements sur le réseau social. En tenue d’Eve, Maeva Ghennam se photographie en train de prendre son bain. Mais ce qui va susciter la polémique, ce n’est pas tant le contenu de la photo que la légende qui l’accompagne. Car Maeva Ghennam va se targuer de féminisme en posant pour cette publication. De nombreux internautes vont s’emparer de ce sujet pour lui faire la leçon et d’autres vont défendre la vedette. De quoi ouvrir une nouvelle polémique donc et la jeune femme n’en est pas à sa première.

Maeva Ghennam n’est pas une personne qui peut se revendiquer comme étant pudique

Maeva Ghennam est connue pour avoir un tempérament bien trempé. Elle est capable de camper sur ses positions pour ne pas perdre la face. Ses fans l’adorent et admirent également son franc parlé. Si elle les fait parfois rire, elle les fascine surtout. Et pour les autres, elle est capable de les agacer sans que cela l’empêche de dormir sur ses deux oreilles. Au contraire, Maeva Ghennam sait que tout ce qui se dit sur elle n’est pas forcément aimable. Mais l’essentiel c’est qu’elle ne laisse personne indifférent. Et pour le coup, avec sa publication du 3 octobre denier, elle ne laissera personne indifférent c’est certain.

En effet, Maeva Ghennam prenait la pose en tenue d’Eve, allongée dans son bain, se targuant d’être féministe. De quoi faire réagir la Toile qui souhaite lui expliquer que le concept de féminisme ne saurait être réduit au fait de ne pas porter de vêtements. Voici donc l’image de la star qui fait polémique. Une image de Maeva Ghennam qui profite du miroir au dessus de sa baignoire pour immortaliser un des moments les plus privés de sa journée.

Voir cette publication sur Instagram Féministe. J’aime pas la douche que les bains 🤷🏻‍♀️ Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 3 Oct. 2020 à 6 :26 PDT

Les discussions des internautes s’embrasent

Dans l’espace réservé aux commentaires, les internautes s’insurgent. Mais ils ne sont pas tant choqués de la découvrir en tenue d’Eve. Ils sont davantage ulcérés par l’idée que Maeva Ghennam se prétende féministe. Et surtout, qu’elle associe cette idée avec une image d’elle dans le plus simple appareil. Car être féministe ce n’est pas ôter ses vêtements et se photographier dans sa baignoire. C’est une lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Maeva Ghennam ne prendra pas part à la polémique qui continue d’enfler sur les réseaux sociaux. Elle se contente de profiter de son séjour à Dubaï et d’en faire profiter ses abonnés. Et pas de doutes qu’une prochaine intervention de la jeune femme saura remettre le feu aux poudres rapidement. En effet, les fans de Maeva Ghennam commencent à bien la connaître. Et ils sont persuadés qu’elle pourrait faire exprès de créer des polémiques de la sorte pour faire parler d’elle.