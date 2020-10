Maeva Ghennam nous montre son postérieur sans vêtements, la polémique commence !

Maeva Ghennam est une jeune femme qui n’a pas peur de se montrer. La pudeur ne fait visiblement pas partie de son vocabulaire et c’est une chose qu’elle assume complètement. En effet, Maeva Ghennam est l’une des célèbres vedettes de la télé-réalité. Mais elle est surtout connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Caractérielle et impulsive, elle sait ce qu’elle veut et se donnera les moyens de l’obtenir. Maeva Ghennam ne laissera effectivement rien ni personne se mettre en travers d’elle et de ses projets ou de ses envies. Alors, si elle ose afficher son postérieur sur Instagram c’est qu’elle est fière des résultats de la chirurgie esthétique sur son corps. Des choix radicaux que la jeune femme assume pleinement devant ses 2,6 millions d’abonnés.

Maeva Ghennam est une personnalité publique qui s’expose volontiers sur les réseaux sociaux

Maeva Ghennam reçoit des critiques au quotidien. Des critiques particulièrement concentrées sur son physique et sur ses goûts affirmés pour la chirurgie esthétique. Mais cela ne freine pas les ambitions de la vedette, elle va au contraire revendiquer plus fort ses choix. Car Maeva Ghennam n’est pas de celles qui ignorent qu’elles ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ainsi, elle compte sur le fait que ses détracteurs cessent de perdre leurs temps avec elle et aillent voir ailleurs. Elle peut donc se concentrer sur les avis positifs qui l’entourent bien davantage au quotidien. En effet, Maeva Ghennam ne change pas et ne changera pas d’un millimètre pour satisfaire les personnes qui trouvent à redire sur sa façon d’être. La jeune femme va même plutôt aller encore plus loin pour les provoquer.

Ainsi, lorsque les messages sont très nombreux pour lui demander de se rhabiller un peu ou de proposer un contenu plus diversifié sur Instagram, Maeva Ghennam passe un cap. Elle propose en effet une photo d’elle sans vêtements, allongée dans a baignoire. Une image dans laquelle son postérieur est tout simplement la star. Depuis qu’elle a succombé aux appels de la chirurgie esthétique, Maeva Ghennam aime se montrer sous tous les angles.

Une image qui fait encore l’événement sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Féministe. J’aime pas la douche que les bains 🤷🏻‍♀️ Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 3 Oct. 2020 à 6 :26 PDT

Une photo pour le moins osée qui aura suscité de vives réactions sur la Toile. Mais comme toujours, Maeva se concentrera sur la majorité des avis et se réjouira qu’ils soient positifs. Cette force permet notamment à la jeune femme de trouver en elle le courage d’entreprendre et de réaliser son rêve. En effet, Maeva Ghennam vient tout juste de lancer sa marque de cosmétique. C’est un tournant important dans la carrière de la vedette car c’est son rêve de toute une vie qui se réalise. Heureuse des retours positifs, comme toujours, Maeva Ghennam se galvanise des messages de ses fans et n’oublie jamais de les remercier. Car sans eux, elle sait qu’elle n’aurait pas pu vivre cette belle aventure.