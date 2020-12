Maeva Ghennam pose sans vêtements, elle fait perdre la tête aux internautes!

Maeva Ghennam a fait l’unanimité auprès de ses abonnés sur Instagram. La jeune femme a pris la pose dans une courte tenue d’été, tranquillement installée sur un bateau de plaisance. Heureuse de sa nouvelle vie qui commence à Dubaï, Maeva Ghennam rayonne. Et pour le prouver, elle partage donc un cliché superbe qui a emballer ses fans. LDPeople vous partage cette photo pour laquelle ses abonnés sont en folie.

Maeva Ghennam enflamme de nouveau la Toile avec un cliché torride

Maeva Ghennam était de plus en plus inquiète ennuie vivant à Marseille. Victime de cambriolages et de braquage, elle n’avait pas envie de devenir paranoïaque. Alors, elle a pris la lourde décision de prendre un nouveau départ. Pour cela, direction Dubaï où se trouve déjà de nombreuses autres influenceurs. Maeva Ghennam embarque donc pour une nouvelle aventure, à l’autre bout du monde. Sur place, elle n’est pas complètement dépaysée. En effet, elle y retrouve sa grande amie Manon Marsault, l’épouse de Julien Tanti avec qui elle s’entend à merveille. Après un petit coup de mou, considéré logique suite à un si radical changement de décor et au fait qu’elle soit contrainte de laisser son chien Hermès en France, la belle reprend le dessus.

Sur un bateau de plaisance, elle prend la pose dans son maillot de bain, recouvert d’une tunique Louis Vuitton nouée à la taille. En effet, elle continue à proposer à ses fans des images savoureuses de sa silhouette. Alors qu’elle avait pourtant prévenu qu’elle allait changer de style. Après un rappel à l’ordre par les agents de sécurité d’un centre commercial à Dubaï, Maeva Ghennam a bien compris qu’elle devrait dorénavant se couvrir davantage. Via ses stories sur Instagram et sur Snapchat, elle avait alors prévenu ses fans en ce sens. Plus question de se faire rappeler à l’ordre, elle souhaite s’intégrer dans la nouvelle ville dans laquelle elle réside. Néanmoins, comme vous le rappelle ici votre magazine LDPeople, cela ne l’empêche donc pas de prendre la pose en petite tenue devant une vue imprenable de Dubaï.

Des compliments pleuvent dans l’espace réservé aux commentaires

Les fans de Maeva Ghennam ont réagit de façon très positive à cette publication. Ils sont nombreux, par exemple, à lui dire qu’elle vole amplement la vedette à la vue derrière elle. Les abonnés de la star des Marseillais sont conquis par les atouts de la jolie brune. Ce qui change des clichés habituels de la jeune femme c’est qu’elle évite de se présenter en gros plan et dans ses sous-vêtements. Le 13 décembre, elle fait même du shopping pour se trouver une abaya, une robe qui est l’une des formes traditionnelles de la robe islamique. Pas de doutes, Maeva Ghennam souhaite devenir une véritable Dubaïote.

Mais elle ne renonce donc pas pour autant à fasciner ses fans sur les réseaux sociaux. Comme cette publication du 12 décembre le prouve sur son compte Instagram. Maéva Ghennam n’a de cesse de répéter qu’elle adore sa nouvelle vie à Dubaï !