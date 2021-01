Maeva Ghennam publie une photo inédite très rare, les fans ne la reconnaissent pas!

Maeva Ghennam n’est décidément plus ce qu’elle était à ses débuts dans la télé-réalité. La preuve: Ce cliché inédit qu’elle a publié récemment !

Le temps a bien passé depuis la découverte de Maeva Ghennam dans diverses télé-réalités. Alors que la star n’était qu’une jeune femme, elle a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs. Elle enchaîne d’ailleurs les séquences de tournages où elle cartonne. Mais en ce début d’année, la jeune femme se sent plus nostalgique que jamais. Et un petit retour en enfance s’impose!

Très présente sur les réseaux sociaux, Maeva Ghennam a fait plusieurs révélations fracassantes récemment. Que ce soit sur Snap ou encore Instagram, les internautes ont pu découvrir une nouvelle version d’elle qu’on avait oublié. Mais chez LD People, nous sommes toujours à l’affût des dernières nouvelles concernant l’ancienne compagne de Greg. On vous dévoile les détails !

Atteinte du covid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

La nouvelle année ne semble pas être clémente pour Maeva Ghennam ! En effet, elle devra déjà faire face au retour de sa mère en France dans les jours venir. Mais la terrible nouvelle, c’est qu’elle pourrait bien être atteinte du Covid. Cette dernière l’aurait attrapé en côtoyant Manon qui a elle-même été testée positive à la maladie. « Je vois Manon tous les jours » a-t-elle d’ailleurs déclaré auprès de ses fans. Mais si elle ne présente pas de symptômes pour le moment, la prudence est de mise!

Et la jeune femme rassure ses fans : « Je vais quand même faire le test ». Même si elle est sûre de ne pas être infectée, c’est une étape qu’elle ne peut se permettre de négliger tant la menace est importante. D’autant plus qu’elle a beaucoup été en contact avec sa mère et d’autres proches durant les derniers jours. On attend donc de voir les résultats pour savoir si les choses vont bien pour elle.

Maeva Ghennam publie une photo inédite !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Sur un registre plus agréable, Maeva Ghennam a décidé de participer au Challenge Ten Year il y a quelques temps. Un grand retour en arrière puisque c’est une photo qui date de 2012 que la jeune femme a décidé de poster pour ses fans. La jeune femme n’avait alors que 14 ans et n’avait subi encore aucune opération. Une image qui aura choqué de nombreux fans…puisqu’elle est méconnaissable !

Maeva Ghennam n’a pas de complexe à l’idée d’avoir subit plusieurs chirurgies esthétiques. Elle n’hésite d’ailleurs pas à en parler lorsque l’occasion se présente. Néanmoins, la différence entre sa photo d’adolescente et ce qu’elle est devenue à présent est tout simplement surprenante. La jeune femme a beaucoup évolué et ce, pas toujours dans le bon sens du terme si l’on en croit certains commentaires de ses abonnés.

Mais cela ne semble pas déranger Maeva Ghennam plus que cela ! La jeune femme est d’ailleurs très fière de ce changement physique qu’elle a pu faire. Le plus important reste bien sûr de s’aimer tel que l’on est et c’est un pari tout à fait réussi pour la jeune femme.