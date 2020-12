Maeva Ghennam sa “poitrine” apparente à Dubaï, une tenue pas appropriés qui suscite les critiques

Maeva Ghennam vient tout juste d’arriver à Dubaï. Une nouvelle vie qui commence pour la vedette de télé-réalité. Mais avant de pouvoir profiter pleinement de toutes les possibilités offertes dans son nouveau lieu de résidence, Maeva Ghennam va devoir changer quelques habitudes. Notamment concernant sa tenue vestimentaire qui lui a valu les remontrances d’un agent de sécurité dans un grand centre commercial. En effet, elle avait opté pour un top moulant et ultra-court, sous lequel elle ne portait absolument rien. La star des Marseillais va devoir faire des efforts pour s’acclimater si elle veut éviter que les internautes ne lui donne des leçons.

Maeva Ghennam s’attire des ennuis en moins de 48 heures à Dubaï

Maeva Ghennam est une fonceuse. Elle n’est pas du genre à se laisser dicter sa conduite ou à se laisser marcher sur les pieds. Chez LDPeople, c’est une de ses qualités que nous n’oublions jamais de souligner. En revanche, comme tout un chacun, Maëva Ghennam a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C’est-à-dire que son tempérament bien trempé risque de lui faire oublier qu’elle va devoir s’adapter aux règles d’un nouveau pays. Si en France elle peut se vêtir comme elle le souhaite, ce n’est pas le cas à Dubaï. Des tenues “correctes” sont exigées pour se promener en public. Mais ils n’auront pas la même notion que Maeva Ghennam de ce terme. Car lorsqu’il s’agit des vêtements, le moins que l’on puisse dire c’est que la jolie brune a la main légère.

Bien décidée à prendre un nouveau départ à Dubaï, Maëva Ghennam n’a pas attendu de s’installer avant de profiter des commerces pour s’acclimater. Se rendant dans un centre commercial luxueux, elle voulait certainement avoir des nouveautés à partager avec ses abonnés. Avant sa sortie, elle s’habille et présente sa tenue à ses abonnés. Mais si elle avait prêté attention à leurs commentaires, elle aurait évité de se faire remonter les bretelles par la suite. Car une fois dans le centre commercial, un agent de sécurité a demandé à Maeva Ghennam de rentrer chez elle pour se changer avant de poursuivre ses achats.

Une sacrée tenue qu’elle ne devra plus porter en public

La jolie brune ne portait effectivement pas grand chose pour se couvrir. Loin des rédacteurs de LDPeople, l’idée de porter un jugement sur la tenue de la star. Mais il faut comprendre qu’aux Emirats Arabes Unis, les lieux publics ne sauraient tolérer des tenues comme les siennes. À savoir un pantalon ultra moulant et un top noué comme un petit gilet. Ultra-court et tout autant moulant que son pantalon. Et de surcroît sans rien porter en dessous, laissant donc transparaître se qui se cache dessous à la moindre brise.

Maeva Ghennam raconte sa péripétie sur les réseaux sociaux et les réactions de ses fans ne se font pas attendre. Evidemment, elle devra se rendre dans des endroits privés de Dubaï si elle souhaite continuer à se vêtir de la sorte. En tout cas, elle admet son erreur et se dit prête à s’habituer aux règles de son nouveau lieu de résidence. De quoi rassurer ses fans qui l’imaginaient volontiers tenir tête aux agents de sécurité.