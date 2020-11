Maëva Ghennam s’affiche en Mère Noël très “Sexy” sur la toile, les internautes adorent

Maëva Ghennam s’affiche dans une tenue de Mère Noël. Accompagnée de Ruby, la fille de Carla Moreau, la jolie brune prend la pose. Visiblement, l’ambiance fait déjà penser aux fêtes de fin d’année. Même le petit chien qui les accompagne est affublé d’un petit déguisement. Immédiatement, les réseaux sociaux ont réagi en masse.

Maëva Ghennam fait monter les températures hivernales

Un cliché qui crée l’événement !

Sur son compte Instagram, la star des Marseillais partage une nouvelle publication. Comme à son habitude, Maëva Ghennam créé l’événement. Depuis maintenant plusieurs années, la jeune femme est devenue totalement incontournable. Pour celle qui s’est fait connaître en 2007 dans Les Marseillais : Australia, la vie ressemble parfois à un conte de fées. Et aujourd’hui La Marseillaise d’origine âgée de 23 ans est l’une des influenceuses les plus importantes de France. Avec plus de 2,3 millions de followers sur Instagram, Maëva Ghennam peut compter sur une immense communauté. D’ailleurs, ceux-ci sont prêts à la suivre à chaque instant. Aux côtés d’autres stars de la téléréalité, la bombe venue du Sud fait partie des personnalités les plus suivies sur la toile.

Dès lors, quand Maëva Ghennam publie une photo ou une vidéo, l’hystérie s’empare de son compte Instagram. Avec cette dernière publication, elle fait une fois de plus la preuve que ses admirateurs ne peuvent plus se passer d’elle. Bien consciente de ses atouts, Maëva Ghennam sait parfaitement comment les mettre en valeur. En effet, elle est habituée à afficher ses formes sur la toile. Pourtant, la dernière publication de Maëva Ghennam est d’un tout autre genre. Par contre, certains de ses followers ne semblaient convaincus par ce choix de tenue. Si certains commentaires étaient plutôt sympathiques, d’autres ont simplement dézingué la jeune femme !

Un avant-goût de Noël pour Maëva Ghennam

Même si les fêtes de fin d’année sont encore loin, Maëva Ghennam a décidé de se mettre dans l’ambiance. Accompagnée de la fille de son ami Carla Moreau, la star prend la pause pour l’occasion. Même le chien Hermès a revêtu le costume du Père Noël. À première vue, tout le monde semble impatient d’être déjà le 25 décembre ! En légende de cette publication, Maëva Ghennam accompagnait aussi ce message par quelques mots laissant place à l’interrogation. ” Vous êtes prêt ? Ça arrive bientôt ! Suivez-nous sur @ceuxdemarseille à votre avis c’est quoi ? “.

Alors que signifie ce message ? Les Marseillais, nous préparent-ils une belle surprise pour Noël ? En tous les cas, cette photo n’aura pas laissé insensible ses nombreux fans. Très rapidement, ce message a été gratifié de plus de 340 000 mentions j’aime. De plus, 1 890 internautes ont commenté la publication. D’ailleurs, tous ne comportaient pas des termes élogieux. Puisque certains followers se sont montrés très remontés ! ” Son sourire me fait peur “, ” Tu ressembles au grinch avec ton chapeau de christmas“, ” Elle ressemble aux frères Bogdanov “, ” Mdrrrr bientôt Noël, c’est dans un mois et demi “. Fort heureusement pour Maëva Ghennam, toutes les remarques n’étaient pas du même genre. Et d’autres commentaires se révélaient beaucoup plus flatteurs : ” Une bombe “, ” Les plus belles “, ” Magnifique “, ” Vous êtes trop beaux “.