Maeva Ghennam : sans maquillage, ni filtre, au réveil choque la toile !

La starlette de la télé-réalité Maeva Ghennam a mis en ligne une photo d’elle où elle apparaît naturelle, sans filtres et sans make up ! C’est dans sa story sur son compte instagram que ses fans l’ont découverte telle quelle !

Souvent en tenue légère mais aussi plus sage, avec son bébé dans les bras.

Maeva Ghennam s’est faite connaître du grand public en 2017 dans Les Marseillais : Australia. A 23 ans, elle comptabilise 2,4 millions de fans parmi sa communauté de followers sur instagram. La starlette est devenue une instagrameuse chevronnée qui livre chaque jour des photos et des vidéos à ses admirateurs. C’est la recette de son succès sur internet ! Elle se montre souvent en tenue légère mais aussi plus sage, avec son bébé dans les bras. En tous cas, Maeva Ghennam assume son corps de femme.

« J’assume mes vergetures ma cellulite. Et ma peau d’orange »

Il y a moins d’une semaine, elle n’a donc pas hésité à afficher son derrière. Le cliché la prenait donc de dos pour laisser à chacun le loisir de scruter son postérieur. « #noretouche j’assume mes vergetures ma cellulite. Et ma peau d’orange » a-t-elle indiqué. Maeva Ghennam n’a pas peur des imperfections et s’accepte donc comme elle est. Les internautes ont ensuite été nombreux à commenter cette photo un peu particulière. Pour beaucoup, ils l’ont félicité notamment pour son courage, et sa transparence.

Maeva Ghennam en guerre contre les fausses rumeurs

Dans une story, Maeva Ghennam a aussi tenu à rappeler qu’elle n’arrêterait pas la télévision de si tôt. En effet, des rumeurs circulaient à son sujet concernant son arrêt total des émissions de télé-réalité. Mais la jeune femme a voulu mettre les choses au clair et rassurer ses fans : « J’arrête pas de voir sur les réseaux sociaux ‘Maeva a un nouveau projet du coup elle arrête la télé-réalité’. Alors je vous explique c’est complètement faux. (…) Je ne compte pas du tout arrêter maintenant, je suis jeune, je kiffe trop faire ça. Même si en ce moment il y a beaucoup de tensions, je pense que ça va s’arranger.”

Ciao le maquillage et les filtres !

Ce vendredi 11 septembre, Maeva Ghennam a également fait le buzz grâce à une photo où elle apparaît sans make up. Aucun filtre n’a été rajouté pour la rendre plus belle. Une pose 100% naturelle ? Pas si sûr, car la candidate des Marseillais a une accro de la chirurgie esthétique. Et oui, Maeva Ghennam n’a peut-être pas de maquillage mais elle aurait refait ses seins, ses fesses, ses lèvres, ses pommettes. Elle aurait même eu recours à une liposuccion. Ses plus fidèles abonnés espèrent qu’elle s’arrêtera là. Nous aussi !