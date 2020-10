Maeva Ghennam: une véritable transformation grâce à la chirurgie esthétique, elle choque les internautes

Maeva Ghennam secoue la Toile alors que d’anciennes photos d’elle font surface. En effet, ce n’est que récemment que la jeune femme admet avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Auparavant, elle niait ou ne voulait pas aborder le sujet. Mais depuis que d’autres femmes brisent les tabous, Maeva Ghennam rejoint la cause. Car oui, elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour changer d’apparence et se plaire. Ses fans n’étaient pourtant pas près d’imaginer à quel point elle a pu changer. Internet est sous le choc des images que nous allons vous faire découvrir dans la suite de cet article.

Maeva Ghennam bouleverse les internautes

Maeva Ghennam est une des vedettes des Marseillais. Elle est l’une des candidates favorites du public car elle n’hésite pas à aller à fond dans les polémiques. Et le public des émissions de télé-réalité adore ça car cela signifie qu’ils peuvent tout autant se lâcher avec elle. De plus, Maeva Ghennam ne s’arrête pas aux commentaires de ses détracteurs. Elle apprécie même aller au clash avec ses amies lorsqu’elles savent que c’est pour s’amuser. Un tempérament de feu que possède la star. Et vous allez voir qu’elle n’a pas lésiné sur les changements opérés sur sa silhouette ou son visage. Maeva Ghennam est à fond dans tout ce qu’elle entreprend. Même ses opérations de chirurgies esthétiques. Découvrez donc des images d’elle avant ses opérations, des images qui choquent encore Internet.

Les internautes sont sidérés par la découverte de ces images. Mais sur les réseaux sociaux, ils parlent davantage de ses récents changements, ceux qu’ils ont pu constater quasiment en live. En effet, pour beaucoup de fans des Marseillais, Maeva Ghennam a abusé du bistouri.

Voir cette publication sur Instagram Vous préférez Maeva avant ou après ? 😬 #LMAC Une publication partagée par Clash TV Show (@clash.tvshow) le 23 Févr. 2020 à 12 :27 PST

Et ça y est la Maeva Ghenam la elle a abusé de la chirurgie elle dégoûte — 🍬 (@lizzzzziie) February 17, 2020

Internet s’insurge mais Maeva s’en moque

Mais les internautes ont beau la clasher, Maeva Ghennam ne perd pas son temps à s’expliquer. Elle est heureuse des changements qu’elle a opéré sur son physique. Elle les assume et ne regrette rien. De plus, elle n’a pas décidé de subir des opérations de chirurgie esthétique pour faire plaisir à qui que ce soit d’autre qu’à elle-même. Et pour le coup, Maeva Ghennam adore son physique. Avec ou sans retouches, elle aime prendre la pose et s’exposer sur les réseaux sociaux. Elle n’a même plus honte de parler de ses opérations en public.

Ses fans et ses détracteurs peuvent donc bien se dore choquer de découvrir les nombreux changements physiques de la star. Le résultat de changera pas, Maeva Ghennam s’assume telle qu’elle est transformée. Elle ne reviendra en arrière pour rien au monde. Et avec un caractère comme le sien, impossible que la jeune femme change d’avis sur ce sujet. La star des Marseillais pourrait même avoir envie de continuer les opérations que personne n’aurait son mot à dire.