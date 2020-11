Maeva Ghennam victime d’accusations, elle mettrait ses fans en danger : une ex-Miss balance tout

Une ex-miss a cette candidate des Marseillais dans le collimateur, ainsi que d’autres … Maeva Ghennam a été accusée de mettre potentiellement la santé de ses fans en danger par l’ancienne prétendante au titre de Miss France.

Et le nom de cette jeune femme est décidément sur toutes les lèvres en ce moment … Elle a malheureusement été victime d’une agression à l’arme blanche, et fait parler d’elle depuis le jeudi 12 novembre.

La candidate mythique des Marseillais (W9), qui a 23 ans avait choisi de garder silence suite à son agression. Puis, elle a décidé d’en parler sur Snapchat pour révéler ce qu’elle avait vécu.

Elle réalise aussi beaucoup de placements produits et une ancienne prétendante au titre de Miss France n’a pas du tout apprécié sa façon de faire.

Maeva Ghennam fait très régulièrement la promotion d’un “thé pour faire caca » grâce auquel elle aurait perdu de nombreux kg.

« Thé pour faire caca qui fait maigrir et perdre 7 kilos en une semaine”, avait-elle légendé en story et Kelly Bochenko ne valide pas ce contenu.

Kelly, a été élue Miss Paris 2009, et elle a participé à l’élection de Miss France 2010, époque où elle avait des troubles alimentaires importants. Elle a donc bondi en découvrant les images de Maeva Ghennam et a tenu à alerter ses abonnés sur le sujet en story Instagram, le 14 novembre.

“Des millions de jeunes filles vous suivent et vous idolâtrent. Je comprends votre business mais s’il vous plaît, et là je m’adresse à tous ces jeunes gens qui sortent des émission du type Les Marseillais, pas juste cette jeune femme que je ne connais pas : attention à ce que vous montrez, ce que vous présentez, les marques avec lesquelles vous êtes en collaboration. Notamment ce genre de procédé, le thé pour aller aux toilettes et maigrir. Ça me fait frissonner et me rappelle de bien mauvais souvenirs… Il y a des filles, des femmes aussi, naïves et mal dans leur peau qui vont faire ce que vous recommandez alors que c’est juste ultra dangereux d’avoir recours à de tels procédés”, a tout d’abord alerté Kelly Bochenko.