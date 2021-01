Maeva Martinez “Secret Story” a accouché, elle révèle une 1ère photo de son bébé!

Samedi 9 janvier, Maeva martinez de Secret Story a mis au monde un adorable petit garçon. Arrivé avec 3 semaines d’avance, sa maman a tenu à tenir au courant sa communauté de la santé du nouveau-né.

Maeva Martinez continue en beauté sa carrière dans le petit écran. Le grand public l’a d’abord découverte dans la 10ème saison de Secret Story, en 2016. La sulfureuse Nantaise a ensuite renouvelé l’expérience Côté télévision dans La villa des cœurs brisés 3. Et c’est enfin dans dans Moundir et les apprentis aventuriers 4 qu’elle a tenté de gagner le jeu avec son ex Marvin Tillière. Ce fut un échec mais la belle brune peut aujourd’hui se consoler dans les bras de l’amour de sa vie. Depuis 2019, Maeva Martinez vit en effet avec Jules Havez, un amateur de sports de combat. Le 28 décembre dernier, les deux tourtereaux se sont dit oui pour la vie. Au sein de LDpeople, nous avons été ému par cette nouvelle puis par l’annonce de la naissance de leur fils. Nous trépignions d’impatience de découvrir leur bébé !

Un bébé né prématurément

Maeva Martinez et Jules Havez n’ont dû patienter que deux semaines après leur mariage pour accueillir leur fils. Samedi 9 janvier en effet, Maeva Martinez a accouché d’un ravissant petit garçon. L’ancienne candidate de Secret Story n’a pas perdu de temps pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés Instagram. Dès le lendemain de son accouchement, elle a publié une story : « Il est né hier après-midi à l’heure du goûter, après 21 heures de travail. Ce fut extrêmement, extrêmement éprouvant. Ce fut la chose la plus dure que j’ai faite de toute ma vie. Tout s’est très bien passé », a-t-elle expliqué.

Émue, Maeva Martinez a également tenu à remercier son mari pour son soutien infaillible. « Il m’a soutenue pendant toutes ces heures de souffrance, il a été à fond avec moi », a-t-elle précisé. Bien entendu, la jeune femme de 28 ans a également un cliché des « deux hommes de [sa] vie ». « Nous sommes tellement heureux », légende-t-elle sur cette photo.

Un prénom angélique

Deux jours plus tard, la belle brune fait part à ses fans du prénom qu’elle a choisi pour son fils. “Aucun mot n’est assez puissant pour décrire ce que l’on ressent à la rencontre de notre fils Gabriel…”. Un prénom angélique qui sied à merveille à cette petite bouille d’amour. A cette occasion, la maman ne manque pas de rappeler que le bébé se porte à merveille.

“Nous sommes heureux de vous présenter ce bout d’amour né à 38 sa, 48cm et 2,835kg. Il se porte à merveille. Je suis tellement heureuse et comblée de bonheur. Aussi, vous allez le découvrir dans quelques instants, une nouvelle aventure va bientôt commencer entre vous et nous. Merci infiniment encore pour vos milliers de messages d’amour“.