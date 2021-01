Maeva Martinez “Secret Story” montre un cliché de son mariage, sa robe choque les internautes!

Maeva Martinez a dit oui à Ju Havez. Les fans ont particulièrement été choqués par les détails de la cérémonie !

C’est dans « Secret Story » que nous avons fait la découverte de la belle Maeva Martinez. Ayant rencontré un succès fou dans l’émission de téléréalité, la jeune femme est devenue une star comme bon nombre de ses prédécesseurs. En seulement quelques temps, la célébrité a réussi à accumuler près de 921 600 abonnés rien que sur Instagram. C’est d’ailleurs sur le réseau social qu’elle est le plus active. Et chacune de ses publications ont fait le buzz auprès des internautes !

Quelques jours avant la fin d’année 2020, Maeva Martinez a fait une jolie surprise à ses fans sur Instagram. Une publication que l’on n’attendait pas forcément et qui pourtant annonce une très bonne nouvelle. Seul hic, elle ne fait pas l’unanimité auprès de ses followers ! LD People fait le point sur cette nouvelle polémique typique des candidats de Secret Story !

Elle a dit oui !

Le 30 décembre dernier, Maeva Martinez a accepté de lier sa vie à celle de Ju Havez. Le couple s’est retrouvé à la mairie accompagné de quelques-uns de leurs proches pour célébrer cet événement heureux. Si la cérémonie s’est passée de manière très calme, la tenue du couple a quand même attiré l’attention. En effet, Monsieur et Madame Havez étaient vêtus de pièces tout ce qu’il y a de plus classiques. Contrairement à la tradition, Maeva Martinez a toutefois opté pour une robe de couleur noire !

C’est donc le bonheur complet que Maeva Martinez et Ju Havez ont expérimentés cette journée ! D’autant plus que le couple devrait bientôt accueillir un nouveau membre dans leur famille. Son Baby-bump est très visible sur les clichés qu’elle a partagé pour annoncer son union. D’autant plus que la robe qu’elle a choisi pour l’occasion est assez moulante !

« Un peu déçue quand même » !

Cela fait plus d’un an que Maeva Martinez et Ju Havez se sont fiancés. Leur mariage était d’ailleurs prévu il y a déjà quelques mois de cela. Malheureusement, le couple a dû changer leur programme à cause de la pandémie actuelle. Et comme la célébrité de téléréalité le déclare dans sa publication, le couple se sent « un peu déçu quand même des circonstances ». En effet, ils ont dû profiter de cette cérémonie seulement avec leurs témoins. Pas de possibilité de faire de grandes fêtes à cause des restrictions liées au confinement.

Mais cela n’est « pas plus mal » comme l’indique Maeva Martinez ! Le couple envisage en effet de célébrer leur union une seconde fois à Las Vegas lorsque la conjoncture sanitaire le permettra. Pour elle « ce sera une dinguerie » d’autant plus qu’elle aura déjà son fils à ses côtés pour la cérémonie. Avec la présence de leurs familles respective, ce sera un événement dont ils profiteront plus que ce passage express à la mairie !

Pour le moment, le couple profite pleinement de leur nouveau statut de jeune marié. « Je vous menotte » déclare d’ailleurs la jeune femme pour signifier son engagement et celui de son compagnon ! Chez LD People, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur en plus de la venue de leur petit bout de chou !