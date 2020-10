Maeva Martinez : trop de chirurgie, lèvres (trop ?) refaites, elle répond cash et dévoile tout!

Maeva Martinez est très proche de ses fans. L’ancienne candidate de Secret Story accepte régulièrement d’échanger avec eux. Ce mardi 20 octobre 2020, la jeune femme n’a pas hésité à répondre aux questions de ses followers sans le moindre tabou. Lors de cet échange sur Instagram, elle a accepté de parler ouvertement de ses opérations de chirurgie esthétique. Un sujet intéressait plus particulièrement sa communauté. Il s’agit de ses lèvres que certains jugent exagérément gonflées !

La fiancée de Julien, rendue célèbre par la téléréalité a évoqué sa méthode pour avoir une bouche si généreuse. Car les internautes se demandaient comment elle avait pu obtenir un tel résultat. Ils l’ont questionné sur la fréquence de ses interventions. “ Deux fois entièrement. Et deux ou trois petites retouches. Depuis 2018 (je crois) ” a-t-elle déclaré sans tenter d’éviter le sujet. Maeva Martinez a profité de cette story pour publier une photo sur laquelle sa bouche est mise en évidence. Et elle détaillait ainsi le résultat obtenu. ” Franchement, je trouve que sans les filtres, elles sont bien. Il ne faut pas plus par contre ” a-t-elle écrit visiblement très satisfaite de la forme de ses lèvres.

Maeva Martinez

Si d’autres stars préfèrent cacher les retouches faites sur leur corps, Maeva Martinez n’a aucun complexe. Elle assume d’ailleurs tous ses choix. Elle reconnaissait il y a peu, avoir également subi une rhinoplastie. Cette opération lui a laissé un mauvais souvenir, ” C’était une douleur… J’ai souffert ! “. En 2017, dans l’émission Zéro complexe en Tunisie, elle a aussi eu recours à la chirurgie esthétique pour transformer d’autres parties de son corps. Elle a ainsi fait une liposuccion du ventre et a donné de nouvelles formes à son buste.

Totalement transparente sur le sujet, Maeva Martinez n’a pas de secret pour ses fans. Elle n’hésite pas à parler aussi bien de son apparence physique que de sa vie privée avec ceux qui la suivent. Elle leur a d’ailleurs fait une révélation au mois de juillet concernant un grand changement dans sa vie. En effet, Maeva Martinez est enceinte. Elle attend son premier enfant, fruit de ses amours avec son compagnon Julien. Depuis cet été, elle a posté un grand nombre de photos sur lesquelles ses followers peuvent découvrir son joli ventre rond. Ses admirateurs ont découvert la jeune femme totalement épanouie. Ses publications n’ont pas manqué de susciter un grand nombre de commentaires élogieux de la part de ses followers. Âgée aujourd’hui de 28 ans, Maeva Martinez va donc connaître un grand tournant dans sa vie. À ce jour, elle n’a pas encore révélé si son bébé sera un garçon ou une petite fille. Et elle n’a pas non plus évoqué le prénom de l’enfant. Mais toujours transparente avec ses fans, ces informations ne sauraient tarder.

Maeva Martinez ne cache rien à ceux qui la suivent. Ses plus de 900 000 abonnés sur Instagram sont d’ailleurs très heureux de pouvoir la retrouver régulièrement. La belle brune semble ne vouloir avoir aucun secret pour eux. Et lorsque ses followers lui posent des questions sur la chirurgie esthétique, il n’est pas question pour elle de se cacher. Maeva Martinez est une femme bien dans sa peau et elle assume ses choix.