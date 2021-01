Magali Berdah a cru mourir, elle raconte sa sortie des urgences

Ce dimanche 3 janvier, Magali Berdah a pris la parole sur les réseaux sociaux et explique qu’elle a eu la peur de sa vie après un accident de voiture. La rédaction de LD People va vous expliquer dans l’article ce qu’il s’est réellement passé.

Magali Berdah sous le choc

Si vous suivez la carrière de Magali Berdah, vous savez sûrement que la jeune femme raconte l’ensemble de sa vie sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est sur son compte Instagram que la chroniqueuse de TPMP a raconté son récit glaçant à ses abonnés après un accident de la route : “On a eu un accident de voiture mais ça va, grâce à Dieu on va bien. On a eu très très peur. On a eu un accident sur l’autoroute. Heureusement qu’il ne roule pas vite, on allait chercher mes filles” a-t-elle notamment commencé par dire.

Magali Berdah victime d’un accident de voiture sur l’autoroute : Découvrez ce qui s’est passé ! #ALaUne #NewsPeople https://t.co/aYuw85HHrR — StarMag (@StarMagCom) January 4, 2021

Pendant l’accident, c’est le compagnon de Magali Berdah qui était au volant. C’est sûrement à cause de l’état de la route et d’une voiture inconnue que le jeune homme a perdu le contrôle : “On a emprunté la voiture de mon cousin pour aller chercher mes filles. Il a beaucoup plu ici dans le sud et la route glissait” déclare notamment la jeune femme. Elle poursuit son propos ensuite en déclarant qu’elle pensait qu’elle allait mourir : “La voiture a fait des tours, pas des tonneaux. J’ai vu les voitures à l’envers de nous, c’était horrible. J’ai cru qu’on allait mourir“.

Magali Berdah met en garde ses abonnés

Si le souvenir de l’accident est encore très présent dans la tête de Magali Berdah, elle et son compagnon Stéphane Teboul sont sains et saufs et c’est la le principal. En effet, la jeune femme a notamment expliqué qu’elle n’avait que des douleurs à la tête et que ça allait plutôt bien : “On va super bien. J’ai mal à la tête mais ça va. On a un peu tapé sur le côté, Steph a mal au dos. On a passé l’après-midi à l’hôpital et puis là on est rentré, je n’arrive pas à dormir”.

🚨 ” J’ai cru qu’on allait mourir ” : Magali Berdah encore bouleversée, elle raconte cet accident de voiture qu’elle vient de vivre https://t.co/MZMTCU31vj pic.twitter.com/193KX80hi2 — Public Mag (@InsidePublic) January 5, 2021

Evidemment, Magali Berdah profite de son accident pour mettre en garde l’ensemble de ses abonnés sur la dangerosité des routes : “Roulez doucement ! Mettez la ceinture ! Ça nous a sauvé un truc de malade, on ne se rend pas compte ! La voiture elle part toute seule, personne ne contrôle rien. Alors roulez doucement les amis, votre vie peut basculer en un rien de temps !”. LD People approuve totalement les conseils de la meilleure amie des stars de la télé-réalité.