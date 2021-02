Magali Berdah dans la tourmente: ses proches vont mal et les stars répondent présent pour la soutenir

Magali Berdah est la première agent de personnalités de la télé-réalité en France. Directrice et fondatrice de Shauna Events, elle est incontournable dans cet univers. Chroniqueuse chez TPMP, le public du petit écran ne peut ignorer son nom. Mais voilà, Magali Berdah traverse visiblement une période difficile. LDPeople vous explique tout.

Magali Berdah s’inquiète pour ses proches ?

Magali Berdah partageait des stories intrigantes sur son compte Instagram il y a quelques jours. À la suite de quoi, plusieurs personnalités de la télé-réalité se sont donné le mot sur les réseaux sociaux pour la soutenir. En effet, elle est un agent qui est proche de ses « clients ». Avec beaucoup d’entre eux, si ce n’est tous, Magali Berdah a créé des liens d’amitié très forts. Certains diront même qu’ils sont comme de la même famille. Ainsi, il est naturel qu’ils aient été touchés par ce que traverse la directrice de Shauna Events.

Une famille de plus bouleversée par la pandémie

D’après l’expert de l’actualité du monde de la télé-réalité, Wassim TV, Magali Berdah ferait face à un possible drame. En effet, sa mère et sa grand-mère seraient atteintes par la Covid-19. Ces informations sont à prendre avec des pincettes. Car LDPeople ne peut que vous rapporter ce qu’il se dit sur la Toile. Et le fait est que de nombreuses célébrités de la télé-réalité s’inquiètent pour elle et appellent leurs fans à lui envoyer des messages de soutien.

Si les informations de Wassim TV s’avèrent véridiques, impossible encore de savoir si les proches de Magali Berdah ont leur pronostic vital engagé. Ce qui est certain, c’est que la directrice de Shauna Events est très proche de sa famille. Sa grand-mère tient une place très importante dans sa vie notamment. Sur son compte Instagram, elle ne tarit pas d’éloges pour cette grande dame qui lui apporte un amour inconditionnel.

Des messages de soutien fleurissent sur les réseaux sociaux

Les fans de télé-réalité qui suivent les stars qui en sont issues ont répondu à l’appel. Magali Berdah est certainement très touchée par cette mobilisation que les réseaux sociaux permettent. De quoi l’aider à rester optimiste pour la suite car tant de pensées positives l’accompagnent. Toujours dans l’éventualité où la mère et la grand-mère de Magali Berdah seraient malades, LDPeople ne peut que se joindre à cet élan et croiser les doigts pour un avenir meilleur.

La pandémie n’a pas fini de bousculer la vie des uns et des autres. Économiquement, professionnellement, socialement ou culturellement parlant, la crise sanitaire ne fait pas de cadeaux. De plus, l’arrivée des variants dans la partie vient encore compliquer les choses. Pourvu que les vaccins soient efficaces contre toutes les formes du virus et qu’ils soient rapidement administrés. Autrement, un retour à la normal sera encore long et fastidieux. Après plus d’un an de bouleversement, il est aisé de dire que tout le monde en a plus que marre de devoir vivre dans cet état d’angoisse et d’anxiété constant. Sans compter les drames qui laissent des famille brisées par la maladie.