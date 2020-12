Magali Berdah TPMP: Les menaces de mort reçues par ses filles sur les réseaux sociaux! C’est chaud!

Ce mardi 15 décembre, Magali Berdah était l’invitée de Non Stop People pour l’émission “L’instant Deluxe“. A cette occasion, la jeune femme est revenue sur les dangers de réseaux sociaux et notamment des attaques qu’elle subie. Elle affirme même que ses filles. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout savoir. LD People vous explique tout.

Magali Berdah a peur pour ses filles

Agent des plus grandes stars de la télé-réalité avec son agence Shauna Events, Magali Berdah est également chroniqueuse de Cyril Hanouna. Mais le succès de la jeune femme n’est pas toujours une bonne chose, c’est en tout cas ce qu’elle déclare dans sa récente interview à Jordan de Luxe. En effet, elle pense qu’elle “génère des fantasmes psychologiques” et se surprend même de “générer à la fois de la haine et de l’amour“. Et justement de l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas et c’est ainsi que la belle reçoit très régulièrement de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Magali Berdah révèle que ses filles ont été menacées de mort : “Maintenant j’attaque” (VIDEO) https://t.co/kfP3zHDhHZ pic.twitter.com/BfV5Zlw6M7 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 15, 2020

Magali Berdah poursuit son propos et raconte notamment ce qu’elle peut subir : “On me créé des polémiques, des fausses histoires. Les gens ne savent pas les conséquences que ça peut avoir sur les enfants”. Parce que oui, certains internautes s’en prennent aux enfants de la jeune femme : “Cela peut aller. Il n’y a pas très longtemps, on a fait croire à ma fille que son père n’était pas son père. Ça me rend triste“. Mais pas question de laisser passer ça, la chroniqueuse de Cyril Hanouna évoque ses éventuels recours en justice, afin de protéger sa famille : “Maintenant j’attaque“.

Magali déclare sa flamme à son mari

Récemment, Magali Berdah a fait un long séjour du côté de Dubaï pour y retrouver plusieurs candidats de télé-réalité. La fondatrice de Shauna Event a d’ailleurs logé chez Jessica Thivenin et Thibault Garcia et eu le droit à quelques surprises. Evidemment, la chroniqueuse de Cyril Hanouna était accompagnée de son mari. Celui-ci est toujours présent à ses côtés dans les grands évènements auxquels elle participe. Et c’est cette omniprésence qui rend heureuse la jeune femme.

Magali Berdah : Son émouvante déclaration d’amour à son mari https://t.co/o9sgZoDl5o — NextPlz (@NextPlz_fr) November 27, 2020

A l’occasion de l’anniversaire de son mari, Magali Berdah a partagé, sur son compte Instagram, une série de photos à ses côtés. En légende la jeune femme a écrit : “Je ne savais pas laquelle choisir alors je les poste toutes !!! Tu es mon plus beau cadeau, le cadeau de ma vie ! Je t’aime à l’infini !! Merci pour tout l’amour que tu me porte. Je t’aime mon ange à moi“. Les internautes ont vivement pris le temps de réagir à ce post : “Vous êtes magnifique ! Encore joyeux anniversaire beaucoup de bonheur à vous” , “Quel beau couple… tu mérites le bonheur” pouvait lire la rédaction de LD People dans les commentaires.