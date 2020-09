Magali Berdah “TPMP”: en montre trop pour son retour dans l’émission, elle dévoile son soutien-gorge !

Magali Berdah rejoint de nouveau les chroniqueurs de C8. Sur le plateau de Cyril Hanouna, la directrice de Shauna Events, une agence spécialisée concernant les candidats de télé-réalité, Magali Berdah est remarquable. En effet, elle va endosser une tenue qui va en montrer de trop au public. Le soutien-gorge de la jeune femme d’affaire ne manquera passe capter les regards des fans. Heureux de son retour dans Touche Pas à Mon Poste, ils ne font pas l’impasse sur la tenue de la belle. Car la plastique de Magali Berdah est étudiée pour frôler la perfection et elle ne s’en cache pas !

Magali Berdah en met plein la vue à tout le monde

Magali Berdah sait qu’elle est une femme aux atouts indéniables. Alors, pour ceux qui auraient manqué l’émission dans laquelle elle fait son grand retour, vous pourrez retrouver une photo d’elle. Une photo dans laquelle elle arbore donc une tenue qui va dévoiler son soutien-gorge. Magali Berdah est un atout beauté indéniable pour le show de Cyril Hanouna. Mais elle est aussi une experte de la sphère people. En effet, grâce à son métier et à son caractère atypique, elle est proche de nombreuses stars de la télé-réalité. Elle est donc la mieux placée pour répondre aux questions des fans, tout en préservant au mieux l’image de ses amis. Ce sont donc des apparitions régulières que promet de faire Magali Berdah pour éclairer les fans de Touche Pas à Mon Poste sur les derniers potins people.

Mais au delà de ses compétences de chroniqueuse, c’est bien le physique de la jeune femme qui interpelle. En effet, sa tenue, assortie à ses yeux, laisse entrevoir son soutien-gorge. Les membres du public n’ont pas su passer à côté et ils vont en parler encore longtemps. Découvrez cette image superbe qui marque donc le retour de Magali Berdah sur C8. Pour la rentrée de Touche Pas à Mon Poste, tout le monde met les petits plats dans les grands. C’est donc une tenue audacieuse que la jeune femme choisit de porter. Et il faudra admettre qu’en l’absence soutien-gorge, sa tenue aurait fait encore plus de bruit sur la Toile.

Ce ne sont pas que les paillettes de sa tenue qui vont accrocher l’œil

Une rentrée haute en couleur pour Magali Berdah. Mais aussi pour Cyril Hanouna qui va enchaîner trois émissions en direct presque tous les soirs de la semaine. Avec Balance ton post, À prendre ou à laisser et Touche Pas à Mon Poste, c’est une année sportive pour l’animateur star de C8. Heureusement, il est entouré de talents tels que ceux de Magali Berdah pour l’épauler dans ses missions de divertissement. Et avec une professionnelle des people comme elle, les fans sont ravis. Et pour les autres, ils attendent patiemment de découvrir les dernières tenues de Magali Berdah. Car il n’y a pas de doutes, elle va continuer d’épater le public. Toujours impeccable, la jeune femme est aussi finalement un atout glamour pour le plateau de Cyril Hanouna.