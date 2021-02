Magali Ripoll embarrassée par Nagui qui appelle son compagnon et lui dit une information compromettante

Magali Ripoll est l’une des chanteuses et musiciennes de la scène de N’oubliez pas les paroles. Nagui a décidé de la mettre à l’honneur ce 2 février dernier mais avec une bonne dose de taquinerie. L’animateur et la chanteuse se connaissent bien, ils se côtoient depuis le lancement de l’émission en décembre 2007. Mais Magali Ripoll va se retrouver dans l’embarras car Nagui contacte le compagnon de cette dernière afin de l’afficher. LDPeople vous explique tout!

Nagui balance sur Magali Ripoll dans N’oubliez pas les paroles

Magali Ripoll et Nagui ne mettront pas pour autant en jeu leur amitié et leur complicité sur ce coup de téléphone. Mais les fans de Nagui savent à quel point on humour peut être tranchant. De même, Magali Ripoll ne peut ignorer ce trait de caractère de l’animateur. Alors, lorsqu’elle s’est permise de faire des confidence sur le plateau de N’oubliez pas les paroles le 1er février dernier, elle aurait peut-être pu se douter que Nagui n’allait pas laisser passer cela.

En effet, la chanteuse de N’oubliez pas les paroles a avoué avoir déjà espionné son mari, Antoine. Parents de deux enfants, Chloé et Marius, Magali Ripoll est interloquée lorsqu’elle commence à réaliser que Nagui va vendre la mèche. Certes elle a raconté avoir espionné son mari en plateau mais elle ne pensait pas devoir en discuter avec lui dès le lendemain. Et encore moins devant les milliers de personnes qui suivent N’oubliez pas les paroles. Nagui, quant à lui, ne cache pas se délecter de la détresse de sa collègue.

Magali Ripoll se trouve bien embêtée. Son mari est au bout du fil et elle n’avait pas prévu d’avoir à se justifier. LDPeople vous résume donc cet échange inattendu. Nagui et Antoine discutent devant le regard interdit de Magali Ripoll. Estomaquée, elle assiste à la scène de son patron qui raconte sa tentative d’espionnage au principal intéressé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Magali Ripoll (@magali_ripoll_officiel)

La chanteuse ne sait plus où se mettre

Heureusement, Antoine prend tout cela à la rigolade et comprend que la jalousie de sa compagne a pris des proportions dont elle n’est pas fière. Il avoue même l’avoir découvert à la télévision et ne pas avoir voulu laisser la chose prendre trop d’ampleur. D’ailleurs, Magali Ripoll affirme qu’elle ne se permettrait plus de faire ce genre de chose aujourd’hui. L’espionnage domestique est donc bel et bien révolu pour la chanteuse de N’oubliez pas les paroles. Et Nagui a fait en sorte que cela soit officiel en passant cet appel déstabilisant.

Nagui et le public se sont bien amusé aux dépens de Magali Ripoll. Mais nous savons bien que la roue tourne et que Nagui se fera lui aussi taquiné par la chanteuse plus tôt que l’on ne le pense. Cette dynamique bon enfant est l’un des principaux atouts de N’oubliez pas les paroles. Le public apprécie effectivement cette ambiance chaleureuse et familiale que Nagui réussi à instaurer en plateau.

Enfin, Nagui et Magali Ripoll ne partent pas fâchés. Néanmoins, la chanteuse va préciser à l’animateur qu’il a fait preuve d’une belle indiscrétion. Cet incident va-t-il empêcher Magali Ripoll de se confier à l’avenir? LDPeople ne manquera pas de vous le faire savoir!