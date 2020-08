Magalie Vaé s’affiche à la plage sans vêtements, elle nous passe un message magnifique !

Magalie Vaé partage, sur son compte Instagram, une photo sur laquelle elle apparaît, à la plage, dans un maillot de bain deux pièces. Un cliché qui est également un message très fort en faveur du mouvement body positive.

Par cette publication, la chanteuse souhaitait s’afficher telle qu’elle est, en prônant le message de l’acceptation de soi, comme le fait ce mouvement qui fait fureur sur les réseaux sociaux. L’ancienne candidate de la Star Academy 5, prend donc la pause sur une plage sans aucun complexe pour afficher ses rondeurs. Et les commentaires en faveur de l’artiste de 33 ans, ne se sont pas fait attendre. ” Sublime”, ” Superbe “, ” Toute jolie “, ” Magnifique corps Magalie “, ” Il ne faut pas avoir honte de montrer ses rondeurs, ça te va bien, je sais de quoi je parle, car moi aussi, j’ai des rondeurs “, tels étaient les nombreux commentaires que l’on peut lire en légende de ce dernier post.

Car aujourd’hui, il existe réellement une tendance, initiée dans les années 90, mais qui a pris de l’ampleur depuis quelque temps, et qui est, de se montrer tel que l’on est, sans se référer à des standards de beauté qui en réalité n’en sont pas. Une philosophie de vie que Magalie Vaé a décidé de rejoindre en choisissant d’ignorer les critiques et surtout de se sentir bien dans sa peau. La gagnante de la Star Academy prend en exemple les propos de Lady gaga qui soutient cette cause : ” Être une femme aujourd’hui signifie être une battante. Cela signifie être une survivante. Cela signifie accepter d’être vulnérable et admettre sa honte d’être triste ou en colère. Il faut une grande force pour cela “.

Fini les standards de beauté, finie la part belle aux corps minces, fini de rentrer dans les cases, la perfection n’existe pas et plaire aux autres, c’est avant tout s’accepter comme on est, se plaire et voir ses qualités avant ses défauts. C’est en substance la pensée qui dicte ce mouvement qui a pour but l’épanouissement de la femme et aussi de l’homme depuis peu, qui sont souvent soumis à la pression d’une normalité qui n’en est pas une.

Ce samedi 8 août, la star prenait donc au pied de la lettre ces bons conseils et publiait pour la première fois, une photo d’elle en maillot de bain, sur laquelle elle affiche sans complexe son corps tel qu’il est. Resplendissante et visiblement épanouie, l’artiste paraît tout à fait heureuse et parfaitement bien dans sa peau. Le culte de la beauté semble un principe révolu, et même ringard quand on voit l’essor que prend ce mouvement dans le monde.

À l’origine de cette philosophie de vie, on retrouve deux femmes Connie Sobczak et Elizabeth Scott qui, dès 1996, avaient décidé de lutter contre les diktats de l’apparence qui ont conduit Connie à souffrir de troubles alimentaires, et à s’associer à Elizabeth, psychothérapeute. Elles ont ainsi créé ensemble le mouvement body positive. Elles décrivent leurs actions comme une communauté vivante et thérapeutique, qui libère des messages sociaux et étouffants, maintenant les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps. Même si les vedettes adeptes du body positive sont principalement américaines, aujourd’hui, on compte un grand nombre de fans en France qui souhaitent, elles aussi, se libérer de ces chaînes. Magalie Vaé semble avoir rejoint cette pensée, et cette adhésion lui va à merveille tant elle paraît complètement épanouie.