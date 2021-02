Maison à vendre : Stéphane Plaza piégé par Sophie Ferjani, elle balance une histoire embarrassante !

Stéphane Plaza est allé à la rencontre d’ex-vendeurs de Maison à vendre, le 9 février dernier. Le présentateur ne pensait pas que Sophie Ferjani allait dévoiler une histoire bien embarrassante pour l’agent immobilier star. LdPeople vous donne tous les détails.

Le 9 février dernier, sur la chaîne M6, les téléspectateurs attendaient avec impatience le nouvel épisode de l’émission Maison à vendre. L’agent immobilier le plus célèbre de France, n’a pas essayé cette fois-ci de vendre des appartements ou des maisons car il a revu d’ex-clients et a pu voir ce qu’ils étaient devenus. Une belle occasion pour le proche de Karine Le Marchand de voir Sophie Ferjani, qui est une décoratrice qui s’occupe des biens mis en vente. Une fois, le bien vendu, les vendeurs peuvent garder les meubles retapés.

Stéphane Plaza retrouve Sophie Ferjani

Lors de l’émission, la star des agents immobilier a revu Sophie Ferjani, experte en décoration, a réalisé une visio-conférence. Celle-ci s’est excusée d’être absente. Mais, la compagne de Baligh a voulu se « venger ». Sophie Ferjani a voulu raconter une histoire bien embarrassante pour Stéphane Plaza. A ce moment-là, Stéphane Plaza avait une fuite d’eau à son domicile et n’avait pas pu prendre sa douche. Conséquence ? Il s’était tout simplement douché chez les vendeurs ! « Stéphane raconte-leur ce que t’as fait chez eux. Tu te rappelles t’avais un problème d’eau », a balancé Sophie Ferjani. Troublé, la vedette de M6 a été obligé d’avouer. « J’ai eu une coupure d’eau. Le jour des travaux, je suis arrivé avant et j’ai pris ma douche chez vous ! », a-t-il reconnu au couple.

Stéphane Plaza en petite tenue

D’ailleurs, la chaîne M6 a montré des images de cette séquence de la douche. On a pu voir le présentateur le haut du corps sans vêtement, en pleine phase de rasage. Pendant ce temps-là, la décoratrice n’a pas manqué l’occasion de se moquer sans retenue de lui. « Ecoutez, j’ai une coupure d’eau chez moi donc j’en profite ! », avait-il dit face à la caméra, imaginant sans doute que cette séquence ne serait jamais diffusée à l’antenne. Mais, la chaîne a réussi à lui faire une belle blague en montrant cette vidéo très gênante pour lui.

Stéphane Plaza, star du petit écran

En quelques années, Stéphane Plaza s’est imposé comme une personnalité très populaire du petit écran. Chaque semaine, il est suivi par des millions de personnes. Cet agent immobilier est drôle et très à l’aise à l’écran. Il a même eu l’occasion de jouer des pièces de théâtre. L’immobilier est vraiment une passion pour les Français et les Françaises. D’ailleurs, les magazines dédiés à l’immobilier se vendent très bien. A la télévision, beaucoup veulent connaître l’évolution des prix du marché. Depuis quelques mois, les maisons se vendent très bien. Avec le confinement, de nombreuses personnes quittent les centres-villes pour la banlieue pour avoir un cadre plus apaisé et un espace vert.