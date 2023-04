Tâches ménagères : nos 4 astuces de grand-mère pour vous faciliter la vie

Vous aimez avoir votre intérieur propre et bien rangé ? Vous considérez les tâches ménagères comme une corvée ? Découvrez nos astuces de grand-mère pour vous faciliter la vie au quotidien.

1. Le bicarbonate de soude pour l’entretien de votre maison

Le bicarbonate de soude est une solution anti-tartre, naturelle et écologique. On l’utilise dans la salle de bain et dans la cuisine pour supprimer et prévenir le tartre de la baignoire, du robinet, du lavabo ou encore du carrelage. Le citron est également un aliment utile pour éliminer le tartre et le calcaire. Non abrasif, le bicarbonate de soude est aussi efficace pour faire briller toutes les surfaces alimentaires telles que les plaques de cuisson, l’évier et les appareils électroménagers. Parfait pour blanchir et dégraisser les vêtements, il permet d’enlever les tâches de ces derniers.

2. Pensez au vinaigre blanc pour nettoyer les surfaces sales

Le vinaigre blanc est un excellent produit naturel dont l’efficacité est identique aux produits chimiques. Désinfectant, anti-calcaire, désodorisant et dégraissant, il s’utilise dans toutes les pièces de la maison. Que vous ayez besoin de détartrer la bouilloire, de nettoyer les vitres ou les casseroles, le vinaigre blanc est la solution. Pour une action efficace, versez-en quelques gouttes à l’endroit souhaité et laissez reposer plusieurs heures. Le vinaigre d’alcool est idéal pour remplacer l’eau de Javel, il élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Vous pouvez l’utiliser pour désinfecter vos toilettes, la litière de vos animaux ou encore le frigo.

3. Le savon noir : l’allié de vos tâches ménagères

Les propriétés nettoyantes du savon noir sont connues depuis l’Antiquité. Naturel et biodégradable, les atouts de ce dernier sont nombreux. Le savon noir permet de nettoyer tous types de sols. Pour entretenir en profondeur du carrelage, du parquet, du marbre ou encore du lino, mélangez-le avec de l’eau chaude dans une bassine puis appliquez-le. Le savon noir peut également être un bon produit pour faire la lessive. Vous pouvez aussi utiliser le savon noir pour faire briller vos meubles et pour dégraisser votre cuisine. Pour vos meubles, mélangez le savon avec de l’eau tiède, frottez puis rincez le tout. Pour la cuisine, frottez à l’aide d’une éponge imbibée de quelques gouttes de savon noir et rincez.

4. Utilisez le dentifrice et la brosse à dent pour polir votre argenterie

Pour faire briller vos couverts en argent ainsi que vos bijoux, vous pouvez utiliser du dentifrice. Appliquez-en un peu sur votre argenterie et frottez à l’aide d’un chiffon doux. Vous pouvez aussi prendre votre brosse à dent pour le nettoyage. Cette technique de nettoyage à l’ancienne vous permet de retrouver vos affaires comme neuves. Après le nettoyage, pensez à rincer correctement. La brosse à dent est aussi efficace pour remettre à neuf votre grille-pain. Difficile à nettoyer, la brosse à dent vous aide à enlever les miettes coincées à l’intérieur.

Pour rendre les tâches ménagères plus agréables, les astuces de grand-mère sont la solution. Faciles d’utilisation et accessibles, ces astuces facilitent la vie.