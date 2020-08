Maïté “actrice” « Fabuleux destin de Madame Petlet » : la réalisatrice fait une révélation incroyable !

BFM TV raconte les coulisses de comédies françaises cultes, durant tout l’été.

Camille de Casabianca, ( Maïté) réalisatrice du “Fabuleux destin de Madame Petlet”, a saisi cette occasion afin de faire une amusante révélation au sujet de Maïté, qui était l’actrice principale de son film sorti en 1995 !

Maïté restera dans le souvenir des français avec son accent du sud ouest, avec lequel elle présentait l’émission culinaires mythiques « La cuisine des mousquetaires ». Elle, nous aura alors mis l’eau à la bouche pendant plus de 10 ans ! Elle co-animait d’ailleurs ce programme avec Micheline Banzet.

À l’aube de ses 56 ans, en 1995, la restauratrice et cuisinière avait décidé de changer de voie et de se lancer dans un domaine rêvé : le cinéma !

Josiane Balasko s’était alors désistée car elle ne se voyait pas jouer “une grosse dame de campagne”, elle avait pourtant été choisie pour incarner le rôle principal dans la comédie de Camille de Casablanca, Le fabuleux destin de Madame Petlet.

Son rôle était alors celui d’une femme du Sud-Ouest montée à Paris pour travailler comme nourrice chez une scénariste de télévision.

La réalisatrice, à cours d’idée celle-ci s’était inspirée de la vie de son employée pour écrire une comédie à succès.

Cette série avait d’ailleurs rencontré un franc succès à l’époque, plébiscitée tant par le public que de la presse.

Ce résultat plus que convaincant, ne s’est pas fait sans embuche, pour les premiers pas de Marie-Thérèse Ordonez, de son vrai nom !

Diriger Maïté n’a pas été une mince affaire comme le révèle Camille de Casablanca. La célèbre cuisinière et restauratrice de 82 ans ne visait pas toujours juste, en matière de jeu, en effet elle était novice en matière d’acting …

“Elle, c’était difficile. Elle avait un coach. Elle apprenait. J’avais l’habitude de faire des plans séquences et là j’ai dû vraiment beaucoup découper. J’avais écrit au début dans le dossier de presse: “Elle est tellement juste dans le film. On oublie le travail.” Finalement, je n’ai pas utilisé cette phrase, car je ne voulais pas non plus révéler combien on avait peiné pour arriver au résultat “, a confié de manière tout à fait honnête, la réalisatrice de 59 ans, sir la chaîne BFM TV.