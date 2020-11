Problèmes d’alcool, maladie, crise sanitaire: Claude Barzotti au plus mal tire sa révérence

Ses problèmes d’alcool et son mal être depuis le Covid auront eu raison de sa carrière. Le chanteur Claude Barzotti fait ses adieux à la scène. Sa décision est sans appel. Pour le journal belge DH, l’artiste se confie. Révélations.

Le chanteur italo-belge de 67 ans ne reviendra pas sur sa décision. Pourtant, sa famille fait tout pour qu’il change d’avis. « Ils me demandent tous de revenir dessus, mais je l’ai prise et je ne changerai pas d’avis, a-t-il prévenu. Je sais que je suis épuisé et que je ne pourrai plus jamais remonter sur scène. Ça fait 40 ans que je chante, je pense que j’en ai assez fait. », confie-t-il à DH.

Jusqu’à sept bouteilles de whisky par jour !

Plusieurs raisons le poussent en effet dans ce choix qui va rendre triste plus d’un de ses nombreux fans. Claude Barzotti ne cache pas en effet lutter contre ses problèmes d’alcool. Au printemps dernier, il en parlait ouvertement aux journalistes de France Dimanche. Il déclarait même qu’il lui était déjà arrivé de boire jusqu’à sept bouteilles de whisky en une journée ! Aujourd’hui, l’artiste en paye lourdement le prix.

Claude Barzotti a enchaîné en effet une intervention au pancréas, une à l’estomac, et deux interventions aux reins. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je fais à peine dix mètres que je me fais l’impression d’être une pompe à vélo tant j’ai du mal à respirer », reconnait-il.

Savourer le temps auprès de ses filles et de ses petites-filles

Mais ce qui tient encore en vie Claude Barzotti, c’est l’amour de ses filles, Sarah et Vanessa, et ses trois petites-filles. «J’ai toujours été dingue d’elles. Je les aime très fort, encore plus depuis que j’ai des problèmes de santé. Elles me prouvent que je peux compter sur elles quoi qu’il arrive», se réjouit-il malgré la situation.

Car aujourd’hui, son état de santé inquiète. Il explique ainsi aux journalistes de DH que « le moteur a des ratés ». Et il traîne toujours son problème d’addiction à l’alcool. La crise sanitaire ne l’aide pas à garder le moral, au contraire. Alors pour lui, c’est le moment de tourner la page.

« C’était une carrière honorable, se félicite-t-il quand même, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires. » Claude Barzotti incarne pour beaucoup l’esprit des années 80. Le chanteur a écoulé plus de 10 millions de disques. Ces dernières années, il a enchaîné les tournées d’ Âge tendre et tête de bois.

Que ses fans se rassurent. Le chanteur leur réserve quand même une surprise. Au cours de son interview pour DH, il a précision que son album Un homme, sortirait prochainement. Mais ce sera bel et bien son dernier opus.