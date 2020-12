Malika Ménard agressée sexuellement, dévastée, elle évoque son calvaire vécue à l’âge de cinq ans

Il y a maintenant dix ans (en 2010 plus exactement), Malika Menard a été élue Miss France. Une belle victoire pour la jeune femme, mais surtout une belle revanche sur la vie. En effet, la belle brune a révélé avoir été victime d’abus s*xuel lorsqu’elle n’avait que 5 ans. Pour recontextualiser les choses, LD People va tout vous expliquer.

Malika Menard victime du fils de sa nounou

Invitée de Faustine Bollaert dans “Ça commence aujourd’hui”, Malika Menard a pris la parole concernant une période sombre de sa vie : son agression lorsqu’elle était jeune. En effet, alors qu’elle vivait sans son père et que sa mère, dentiste, travaillait beaucoup, la petite fille vivait avec son petit frère Raphaël chez leur nourrice. Et c’est justement au sein de ce foyer que les agressions ont commencé. L’auteur des faits ? Le fils de la nounou :“Les premiers souvenirs que j’ai en mémoire ce sont des souvenirs tristes, douloureux. C’est très difficile d’être victime d’attouchements pendant plusieurs années et à répétition. Et puis il y a un jour où tu te décides à en parler” a notamment commencé par dire la jeune femme.

Et justement, Malika Menard explique ensuite comment elle a trouvé le courage de tout dire à sa mère : “Le dimanche, c’était notre journée de repos à trois, à la maison. Le samedi où maman vient nous chercher, elle les invite, ma nourrice, son mari et leur fils chez nous le dimanche. (…) Et là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi parce que je n’étais qu’une enfant. Mais c’est ce jour où j’ai tout dit à ma mère. Je n’avais pas envie que cette personne rentre dans notre intimité, dans notre château fort”.

Malika Menard raconte tout dans son livre ‘Fuck les complexes’

Une terrible épreuve qu’elle a du traîner derrière elle pendant de nombreuses années : “je ne me sentais pas aimé, j’avais besoin d’aide” a-t-elle notamment expliqué. Si aujourd’hui elle se sent mieux et a pu vivre au dessus de ça, l’ex Miss-France n’a toujours pas totalement confiance en elle : “Je ne me sens pas digne d’être un sujet aimé, l’amour, c’est ma faille” confie-t-elle. Il faut dire que son enfance difficile, les abus du fils de la nounou ou encore sa relation difficile avec sa mère n’ont pas pu la mettre en confiance pendant cette période importante.

Ces sujets, elle les aborde dans son livre “F*ck les complexes” sorti en octobre dernier : “Mon éditeur m’a dit ’Pour introduire ces témoignages, il faut que tu racontes pourquoi toi tu es complexée. Logiquement, tout le monde se dit qu’elle a fait Miss France. Alors, comment elle peut être mal dans sa peau ? Je ne pouvais pas parler du rapport que j’ai avec mon corps sans expliquer que, dès l’âge de 5 ans, on ne m’a pas permis de la découvrir. Quelqu’un m’a volé ça“.