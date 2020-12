Malika Ménard de nouveau en couple: qui est vraiment son amoureux, Christophe Juville ?

Malika Ménard avait annoncé la fin de sa relation de deux ans avec le chanteur Ycare. Mais cela n’aura pas laissé la porte ouverte bien longtemps à de nouveaux prétendants. En effet, l’ancienne Miss France est désormais en couple avec un certain Christophe Juville. Sur Instagram, LDPeople a retrouvé des photos du couple que nous partageons avec vous dans cet article. C’est l’occasion pour les fans de Malika Ménard d’en savoir plus sur l’homme qui a volé son cœur.

Malika Ménard n’est pas célibataire, la preuve en images

Malika Ménard est en couple avec un jeune homme délicieux originaire de Marseille. Il est restaurateur et possède plusieurs restaurants éparpillés en France. Si l’enseigne Spok vous dit quelque chose, c’est que vous connaissez peut-être les fameux plats du compagnon de Malika Ménard. Sur le compte Instagram de ce dernier, des publications le montre en compagnie de celle qu’il aime. Et d’autres, dévoile aussi Malika Ménard sous un jour inédit. En effet, le restaurateur a vraisemblablement des talents de photographe indéniables.

Pour commencer, voici une publication en date du 24 octobre dernier. Dans celle-ci, les amoureux sont à l’honneur et Malika Ménard ne cache pas être amoureuse. En effet, elle commente cette publication de quelques mots très touchants : “L’école de l’amour”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖢𝗁𝗋𝗂𝗌𝗍𝗈𝗉𝗁𝖾 𝖩𝗎𝗏𝗂𝗅𝗅𝖾 (@christophejuville)

Christophe Juville immortalise des clichés sublimes de sa compagne

Mais une autre photo a attiré l’attention des rédacteurs de votre magazine LDPeople. Il s’agit d’une publication en date du 13 décembre. Elle est publiée sur le compte Instagram du compagnon de Malika Ménard encore, Christophe Juville. Dans cette publication, trois images se font suite et elles représentent toutes le ventre de l’ancienne Miss France. Un ventre bronzé qui se dévoile sous un t-shirt blanc qu’elle est en train de relever. Sous ce dernier, Malika Ménard ne porte rien du tout. Et à quelques secondes près, Instagram aurait été contraint de censurer cette photographie. De quoi épater les abonnés les 6 000 abonnés de Christophe Juville. En revanche, il aurait été dommage que les presque 400 000 abonnés de Malika Ménard passent à côté de ces superbes photographies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖢𝗁𝗋𝗂𝗌𝗍𝗈𝗉𝗁𝖾 𝖩𝗎𝗏𝗂𝗅𝗅𝖾 (@christophejuville)

Malika et Christophe Juville semblent filer le parfait amour. Une bonne nouvelle pour les fans de Miss France 2010 qui connaissent son parcours. En effet, elle avait confié avoir du mal à fair confiance en amour. Victime d’agression dans son enfance, c’est toujours un sujet délicat que de parler de son corps. Dans son livre F**ck les complexes, Malika Ménard aborde cette période affreuse et détaille les séquelles qui l’accompagnent depuis. La jeune femme expliquait également, dans l’émission de Faustine Bollaert qu’elle avait des difficultés à croire qu’elle pouvait être aimée. Si pour ses fans c’est inconcevable, Malika Ménard a bien des failles avec lesquelles elle s’efforce d’avancer. Heureusement, elle a donc à présent Christophe Juville pour avancer à ses côtés et lui montrer qu’elle mérite tout l’amour du monde. Les fans de Malika Ménard ne pourront que s’en réjouir !