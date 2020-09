Malika Ménard dévoile pour la 1ère fois, sa cicatrice incroyable à sa jambe

Très active sur les réseaux sociaux, Malika Ménard a partagé une publication un peu différente de celles dont elle a habitué ses followers. Il n’était pas question cette fois de montrer sa splendide silhouette ou d’apparaître dans l’une des magnifiques tenues avec lesquelles elle ravit ses fans. L’ancienne reine de beauté a choisi d’afficher ses petits défauts. Ses fans ont donc pu la découvrir avec une profonde cicatrice qu’elle porte à la jambe.

Une manière pour l’ancienne Miss France 2010 de prôner l’acceptation de soi. Avec cette photo, Malika Ménard s’inscrit dans un mouvement parfaitement dans l’air du temps. Une tendance qui a pour but de mieux accepter ses défauts. Et de s’afficher tel que l’on est. Une philosophie de vie que plusieurs stars mettent en avant ces derniers temps. On ne compte plus les femmes qui ont décidé de ne plus s’imposer les diktats de la perfection.

Ce courant body positive vise à aider les femmes à s’accepter comme elles sont et à apprendre à s’aimer. C’est donc une manière de ne plus subir le jugement des autres et de vouloir se conformer à des standards de la femme idéale. Un principe qui veut que chaque corps soit différent et qu’il faut apprendre à se respecter. Ce mouvement aide à mieux accepter les petits défauts comme les cicatrices, les poils, le surpoids, la cellulite. Ou toutes autres imperfections dont la vie nous a doté.

Et c’est dans cet esprit, que Malika Ménard partageait une photo prise sur son lit à laquelle elle avait ajouté cette légende : ” Les cicatrices sont des traces visibles sur la peau, conséquences d’une blessure. Nous avons tous des cicatrices. Elle nous rappelle que notre passé est réel. Elles font partie de notre histoire “. Et d’ailleurs la belle jeune femme de 33 ans expliquait les circonstances de cet accident, qui lui avait laissé une trace au niveau du genou : “ Celle qui est sur ma cuisse gauche a 27 ans. Elle date d’une session de « découpage »/devoir de CP à la maison… “. Et elle ajoute ” Peut-être ne l’aviez-vous jamais remarqué… “. Une jolie manière pour la journaliste de montrer que personne n’est parfait. Cette tendance née sur les réseaux sociaux et qui tend aujourd’hui à s’élargir. Une manière de combattre ceux qui ont des préjugés ou de soutenir celles qui ont honte de leurs petits défauts. Une tendance que Malika Ménard a donc décidé de combattre à sa manière. Car si elle est toujours considérée comme l’une des plus belles femmes de France, la jolie jeune femme prouve que chaque personne a des traces de sa vie sur son corps. Et cette cicatrice est une manière de démontrer que la perfection est en réalité un concept qui n’existe pas.

Malika Ménard

Un petit défaut qui ne saurait d’ailleurs pas, effacer la beauté des traits de cette ancienne Miss qui subjugue toujours ses fans. Il faut bien avouer que s’il y a une reine de beauté qui est très proche des téléspectateurs et les internautes, c’est bien Malika Ménard. D’ailleurs, c’est uniquement grâce à eux qu’elle a été élue en 2010. Car cette année-là, était très particulière. En effet, c’était la première élection de Miss France en France pour laquelle seul le public allait élire la grande gagnante. La Miss Normandie 2009 devenue Miss France, est donc le résultat du choix des téléspectateurs et non pas de juges ou de célébrités. Une élection qui lui donne une légitimité toute particulière. On peut également noter que cette année 2010 a été celle qui était marquée par la démission de Geneviève de Fontenay. Depuis ce jour mémorable pour Malika Ménard, la jeune femme poursuit son métier de journaliste. Une profession qu’elle rêve de pratiquer depuis sa tendre enfance. Et un métier qui permet de commenter l’actualité, mais également de s’intéresser aux problèmes du monde. C’est d’ailleurs ce que fait la jeune femme en s’inscrivant dans cette tendance du body positivisme.

Avec près de 360 000 abandonnés sur un Instagram, Malika Ménard aura donc pu toucher un grand nombre de personnes avec ce message hyper positif. Et les réactions n’ont pas manqué. Sa communauté a immédiatement réagi à cette photo. ” S’aimer, le premier pas vers l’acceptation de soi “, ” Ces marques, ces cicatrices font ce que nous sommes devenus aujourd’hui “, ” Si tu n’avais pas mis le doigt dessus, on ne l’aurait pas vu… Et bien maintenant que tu l’as fait…. Ça ne change rien à notre regard (…) Désolé de te dire qu’elle n’enlève rien à ta beauté, si c’est ce que tu voulais entendre “, ” Tu es une très belle femme et toutes les femmes sont belles “ étaient les commentaires reçus en réponse à cette dernière publication de la belle Malika. Le message de l’ex-miss France est ainsi parfaitement passé aux yeux de son public.

La magnifique jeune femme a donc une fois de plus réussi à enchanter ses fans même avec une photo qui ne la montre pas sous son meilleur jour. Preuve une fois de plus des passions qu’elle déchaîne.

Ver esta publicación en Instagram Sunset lover 🌅( Petit Biscuit en fond) #guethary #flc Una publicación compartida de 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14) el 13 Ago, 2020 a las 10:31 PDT

Habituée à partager ses plus beaux clichés, Malika Ménard subjugue toujours autant sa communauté. Cet été a d’ailleurs été l’occasion pour les fans de Malika de découvrir de magnifiques prises de vue que la belle brune a publié. L’ancienne étudiante en droit est apparue tout simplement resplendissante. Et elle a encore fait monter les températures durant cette période estivale. La jeune femme est apparue aussi bien dans une jolie robe rouge avec un bronzage parfait qu’en tenue légère lors d’une séance de surf sur les bords de l’océan. Un autre cliché qui avait également marqué ses fans, a été cette photo prise au coucher du soleil dans le sud-ouest de la France. Un souvenir de la cité balnéaire de Guéthary, sur lequel Malika Ménard prenait la pause. Grâce à un jeu de lumière subtil, la jeune renaisse d’origine offrait à ses followers un moment hors du temps. Un prise de vue qui mettait sa parfaite silhouette et ses longues jambes galbées en valeurs. Vêtue d’une légère robe d’été, Malika Ménard profitait des derniers rayons du soleil qui lui caressaient le visage.