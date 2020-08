Malika Ménard : en montre trop, dans ses vêtements estivaux !

Malika Ménard illumine sa communauté de fans en postant des photos de ses vacance à Guéthary au Pays-Basque français.

Entre autres, elle a publié un cliché ce 14 août sur Instagram sur lequel un détail a été remarqué par de nombreux internautes.

C’est en 2009 qu’elle est élue Miss Normandie alors qu’elle est étudiante en troisième année de droit à l’université de Caen. Puis l’année suivante elle remporté le concours de Miss France et accède ainsi au titre suprême.

C’est la casquette de journaliste qu’elle endosse par la suite et travaille avec de nombreuses chaînes comme L’Équipe 21, NRJ 12 et France 3 sur laquelle elle présente 9h50 le matin en Normandie aux côtés de Laurent Quembre.

L’ex Miss France connaît aussi un franc succès sur Instagram et compte 350 000 followers, à l’instar de Clémence Botino ou Vaimalama Chaves.

La trentenaire n’hésite donc pas à partager son bonheur à ses fans et cette fois-ci depuis le Pays Basque à Guéthary, cette nouvelle photo où elle met en avant ses courbes, est légendée par ces mots « Sunset lover (Petit Biscuit en fond) ».

Et certains fans n’ont pas hésité à rétorquer avec humour, en commentaire « Oh non please … pas cette musique !!! Overdose de biscuit… il nous reste dans la gorge !!! »,« Dans l’ombre surgit la lumière de la beauté de Malika resplendissante », « Une déesse qui attend le coucher de soleil pour rejoindre les étoiles », « Très belle photo avec un coucher de soleil qui illumine votre profil », commentent d’autres quidams avec poésie.