Malika Ménard: en pyjama, la reine de beauté entame une danse endiablée !

Malika Ménard se lâche sur son comte Instagram ! Miss France 2010 s’amuse en effet à se dandiner même en tenue de pyjama. Rien ne l’arrête et ce ne sont pas ses abonnés qui vont s’en plaindre. Au contraire !

Malika Ménard a définitivement passé un cap. Le regard des autres, elle s’en est affranchie. L’ex reine de beauté n’a plus peur de ce qu’on peut dire d’elle. Mais pour en arriver là, elle a dû faire un long travail et digéré des épreuves très difficiles.

“Si j’avais été un garçon, cet homme ne s’en serait pas pris à moi…”

En 2020 en effet, la pétillante Normande a publié un livre intitulé Fuck les complexes. Avec courage, elle revient sur les terribles événements de son enfance dont elle est sortie traumatisée. « Je n’avais pas eu le temps de rencontrer mon corps, de l’analyser dans un miroir, il appartenait déjà à quelqu’un d’autre », écrit-elle ainsi dans cet ouvrage.

En effet, alors qu’elle n’avait que 5 ans, elle a été victime d’agression sexuelle. Le fils de sa nounou, de 25 ans son ainé, lui a fait subir des attouchements. “A 5 ans, j’ai réalisé que j’étais une fille. Si j’avais été un garçon, cet homme ne s’en serait pas pris à moi…”, a-t-elle récemment révélé à nos confrères de Closer.

Pour s’en sortir, la belle brune a suivi une psychanalyse. Et elle a décidé de partager son témoignage dans ce livre. Elle voulait ainsi aider les femmes comme elles à s’accepter, à accepter leur passé et leur corps.

Malika Ménard : Sa façon de tourner la page

« Je pense que pour tout le monde, écrire permet de chasser ce que l’on a dans la tête. De mon côté, quand quelque chose me tracasse, je vais immédiatement l’écrire, c’est une façon de tourner la page. Pour ce roman, outre la partie sur mon vécu, cela m’a fait du bien de rencontrer des femmes aux parcours divers et compliqués et qui ont réussi à s’accepter telles qu’elles sont.”, a-t-elle confié en janvier à Paris-Normandie. Au sein de la rédaction de LDpeople, on salue son parcours et son courage incroyable !

“Snoopy & moi, on a bossé dur la chorée”

Désormais, on se félicite de la voir rayonnante et pleine de vie. Sur son compte Instagram, on peut d’ailleurs se rendre compte qu’elle est devenue aujourd’hui une femme fière de son corps… et toujours aussi drôle ! Ce vendredi 22 janvier, Miss France 2010 a en effet partagé une vidéo amusante en Story sur Instagram. Ses fans l’ont découverte énergique en train de danser en pyjama. Elle apparaît ainsi de dos. Malgré sa tenue, sa silhouette reste sublime. “Snoopy & moi, on a bossé dur la chorée”, a-t-elle légendé sur la vidéo.