Malika Ménard entièrement refaite! Elle dévoile sa très mauvaise expérience de chirurgie

Malika Ménard, est-elle passée par la chirurgie esthétique ? L’ex-Miss France 2010 a décidé de tirer les choses au clair. Et dans une récente interview, elle raconte tout à ses fans. Victime de nombreuses rumeurs, la jeune femme partage sa vérité. Malika revient sur son parcours de vie, loin d’être parfois un conte de fée. Malgré l’apparence d’une femme qui possède tout, beauté et célébrité, Malika Ménard donne un éclairage nouveau sur son passé. Car la jeune femme a traversé de nombreuses épreuves.

Malika Ménard

Depuis son accession au trône de Miss France, il y a près de 10 ans, Malika Ménard ne cesse de faire la une des médias. Elle est également très active sur les réseaux sociaux ; notamment sur Instagram où elle compte plus de 350 000 followers. La jolie brune partage régulièrement avec sa communauté ses plus beaux souvenirs de vacances ou des clichés de ses magnifiques séances shooting. Toujours aussi radieuse et souriante, la reine de beauté éblouit ses fans à chacune de ses apparitions. Mais si elle brille de mille feux dans la lumière des projecteurs, Malika Ménard a aussi sa part d’ombre…

Ver esta publicación en Instagram Des larmes de Asfour 🐤 Una publicación compartida de 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14) el 17 Sep, 2020 a las 10:06 PDT

Si elle a la chance de compter de nombreux admirateurs, certains internautes reviennent régulièrement sur son apparence physique. Certains de ses abonnés n’hésitent d’ailleurs pas lui demander régulièrement si elle n’est pas complexée par son nez. Mais la réponse de la jeune femme est très clair ” Je vous en prie, ne perdez plus votre précieux temps à m’écrire à ce sujet “. Elle avait d’ailleurs publié une photo sur laquelle elle pointe du doigt le centre de son visage. Et le commentaire ne manquait pas d’intérêt ” Parce que je le kiffe ! Et à défaut d’aimer le mien, je vous invite vivement à aimer le vôtre. Soyez gentil avec vous-même ” avait-elle donné comme conseil à ceux qui se posent un peu trop de questions sur son nez.

Malgré son apparence magnifique, l’ancienne Miss France est donc régulièrement l’objet de nombreuses attaques sur son physique. Elle aborde d’ailleurs ce sujet dans un ouvrage, sorti le 17 octobre dernier. Dans ce livre intitulé Fuck les complexes !, Malika Ménard revient sur des événements marquants de sa vie. Elle parle justement sans complexe des moments heureux de sa vie mais aussi d’une période qui a été très douloureuse pour elle. Car la magnifique jeune femme avoue dans ces pages avoir été victime d’attouchements. Âgée alors de 5 ans, elle était gardée par une nounou. Ce serait chez cette femme que les faits se seraient produits. ” Il s’agit d’attouchements répétés pendant deux ans (…). Quand on a 5 ans et qu’il se passe de telles choses, c’est d’une violence sans pareil et le rapport au corps s’en trouve modifié. Je me suis rendu compte que ce témoignage avait permis de délier des langues ” avait-elle déclaré dans une interview accordée à Buzz TV.

Malika Ménard est également revenue sur un autre sujet qui lui tient particulièrement à cœur. C’est celui des femmes qui subissent la pression de certains standards de beauté ou de la mode. Pour elle, le plus important est d’être naturelle et surtout bien dans sa peau. Elle affirme d’ailleurs n’avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Surtout qu’elle confie avoir une véritable une phobie de subir une opération. Car la jeune femme a vécu un traumatisme encore gravé dans sa mémoire par rapport au monde médical. ” Je me suis fait opérer sous anesthésie générale parce que j’avais passé ma main à travers un carreau quand j’étais petite. J’ai mis du temps à m’en remettre donc ça m’a immunisée “ a-t-elle déclaré. Mais elle reconnaît également qu’à une époque, elle a envisagé la possibilité de modifier son apparence. Lassée par les critiques sur son nez, Malika Ménard avait pris des renseignements auprès de spécialistes. Mais les paroles prononcées par le médecin de l’époque l’en totalement dissuadée. ” Un chirurgien esthétique m’explique que l’on refait un nez à coup de burin ! Cette violence, je ne pourrais pas ! Je ne porte pas de jugement sur cette pratique, mais le problème, c’est que ça devient une addiction “. La jeune femme de 33 ans ne semble donc pas du tout prête à passer sur une table d’opération. Elle a décidé de s’accepter telle qu’elle est et arrive à faire abstraction des remarques déplacées.

Dans son livre publié récemment, l’ancienne Miss France revient sur la face cachée d’une reine de beauté. Si elle s’intéresse à son propre cas, elle a également interrogé un grand nombre de femmes à ce sujet. Dans cet ouvrage, la jeune femme soulève de nombreuses questions. Les commentaires remplis de haine sont-ils acceptables sur les réseaux sociaux ? Comment les influenceuses peuvent-elles le supporter ? Et est-ce que finalement, cela vaut vraiment la peine d’être l’objet de tant de critiques ? La jeune Normande parle sans tabou de ses propres complexes. Et elle avoue s’être sentie très longtemps mal dans sa peau. Elle reconnaît d’ailleurs s’être faite aider par des psychologues afin de pouvoir supporter ce mal-être. Jusqu’au jour où elle a décidé de se battre. En parallèle de ses études de journalisme, Malika Ménard s’est inscrite à des concours de beauté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps lui a donné raison. Puisqu’elle a été élue comme l’une des plus belles femmes de France à son plus grand étonnement.

Ver esta publicación en Instagram 💪🏼⌚️ #vivomove #forerunner @garmin @garminfrance Una publicación compartida de 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14) el 11 Sep, 2020 a las 3:55 PDT

Si bien sûr aujourd’hui la belle brune est encore l’objet de certaines critiques, la vie lui a appris à surmonter ses épreuves. Et surtout à ne plus accorder d’importance aux jugements des autres et aux remarques déplacées sur son apparence. Loin des clichés et des idées reçues, elle dévoile dans son livre comment elle a perdu confiance en elle pour devenir hyper complexée. Mais elle apporte également des réponses sur la façon de surmonter ses traumatismes. Grâce à sa propre expérience et à de nombreux témoignages, la jeune femme espère inspirer celles qui vivent la même situation. Elle prend également en exemple toutes ces influenceuses interrogées pour l’occasion. Car toutes ces femmes ont vécu la même violence du regard des autres et ont dû apprendre à vivre avec la haine au quotidien. Mais ce qui a surtout motivé Malika Ménard, c’est de démontrer qu’il est possible de s’en sortir.

Bien décidée à profiter de la vie, Malika Ménard prône une acceptation de soi. Car dans la vie, il y aura toujours des personnes pour vous montrer votre différence. Mais justement, cette différence peut devenir une force. Malika Ménard est donc aujourd’hui très heureuse et s’accepte totalement, n’en déplaise à ses détracteurs ou à quelques personnes aigries. …