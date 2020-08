Malika Ménard entourée de Miss, célèbre ses 33 ans dans une tenue à prix exorbitant !

Malika Ménard est Miss France officielle 2010. Depuis son élection, la reine de beauté s’est convertie en journaliste et est depuis animatrice pour la télévision. Pour fêter l’anniversaire de ses 33 ans, elle se rend sur une péniche sur laquelle la jeune femme peut faire la fête avec ses amies. À Paris, sur la Seine, c’est un lieu idéal pour qu’elle puisse profiter pleinement de cet événement. Mais cette soirée va faire jaser. En effet, Malika Ménard partage une photo de sa soirée sur son compte Instagram et les retours ne sont pas tous positifs.

Malika Ménard fête son anniversaire dans une tenue choc

Malika Ménard est souriante, joyeuse et entourée de ses amies. Ce sont des Miss France elles aussi et c’est pourquoi la photo va rapidement faire le tour d’internet. Cependant, ce ne sont pas que des compliments que reçoivent les belles jeunes femmes. En effet, certains des commentaires déplore l’absence des gestes barrières qui est présente dans cette image. De plus, la robe que porte Malika Ménard fait également sensation. Car la tenue de la jeune femme s’élève à plus de 1000 euros. Non seulement sa tenue est à prix d’or, mais elle privatise également la péniche pour s’assurer de pouvoir accueillir tous ses proches autour d’elle. Une soirée d’anniversaire qui fait donc jaser sur les réseaux sociaux. Car elle est aussi chère que peu respectueuse des gestes barrières.

Mais Malika Ménard ne s’arrête pas aux critiques et heureusement. Car les réseaux sociaux sont le théâtre d’échanges souvent peu respectueux. Cependant, Malika Ménard aura tenu à s’exprimer sur une des remarques que lui fait une de ses abonnés. En effet, elle se fait critiquer pour la manque de respect qui est de mise en pleine pandémie. Les gestes barrières tels que la distanciation physique et le port du masque sont essentiels pour empêcher le virus de se propager. Et si les jeunes pensent souvent passer outre car la maladie ne les effraient pas, ils doivent néanmoins se rappeler qu’ils peuvent contaminer des personnes fragiles.

Des critiques justifiées ?

C’est donc ce que rappelle une utilisatrice d’Instagram à Malika Ménard. Mais celle-ci lui rétorque aussitôt que le masque est obligatoire dans la péniche et pas à l’extérieur. De plus, les personnes qui sont proches d’elle sur cette photo sont des personnes qu’elle côtoie et elle sait qu’elle ne prend pas de risque à rester près d’elles. Cependant, ces explications ne suffisent pas à la personne qui émet les critiques. Pour elle, Malika Ménard a une attitude déplorable qui suppose qu’elle se moque de la pandémie. L’ancienne Miss France aura beau se défendre, elle n’aura pas gain de cause auprès de cette abonnée. En revanche, elle peut compter sur les autres de ses fans pour prendre sa défense. Ils seront également prompts à la couvrir de compliments , autant sur sa tenue que pour la féliciter pour son anniversaire.

Malika Ménard ne pouvait pas contenir sa joie de retrouver Paris et ses amies. En effet, elle avait passé toute la période de confinement dans le Vaucluse, dans le Sud de la France. Si la Provence et le soleil lui ont tenu une des plus belles compagnies, elle commençait forcément à tourner un peu en rond. Comme nous tous, elle avait alors adapté son programme pour rester occupée malgré l’impossibilité de sortir de chez soi sans un motif impérieux. La jeune femme s’était alors mise à la lecture pour occuper ses long après-midi ensoleillés. Et elle faisait partager ses fans de la beauté des paysages provençaux tout en leur donnant de ses nouvelles, et en prenant des leurs.

Malika Ménard ne perd pas de temps depuis l’annonce de la fin des mesures de confinement

Le retour à Paris de Malika Ménard ne s’est pas fait sans un besoin de retrouver ses marques. Comme la plupart des personnes qui sont restées isolées dans des endroits loin de leur domicile principal, il été difficile de reprendre ses activités quotidiennes. Pour beaucoup, le confinement a été autant un endroit qu’un moment. Hors du temps et de la routine habituelle, c’était un moment à part qui devenait presque un autre lieu à lui tout seul. Un lieu que nous ne sommes d’ailleurs pas pressés de retrouver. En effet, les rumeurs s’amplifient quant à une nouvelle période de confinement avant la fin des vacances d’été. C’est aussi pour cette raison que nous sommes davantage attentifs au respect des gestes barrières que depuis le début de l’été.

Les projets de l’ancienne Miss France à ne pas rater

Malika Ménard retrouvera certainement le Sud de la France si un nouveau confinement pointe le bout de son nez. Mais elle sera heureuse de pouvoir rester à Paris afin de mettre en route de nouveaux projets. Et la belle dévoile d’ailleurs l’avènement de l’aboutissement de l’un d’eux. En effet, Malika Ménard vient de finir de l’écriture de son premier livre et annonce sa sortie pour le mois de septembre.

Malika Ménard n’aura pas perdu de temps pendant le confinement et n’aura pas non plus tardé à retrouver ses marques pour reprendre son activité. Elle reste attentive aux remarques de ses fans et prendra certainement en compte celles qui sont négatives. En effet, Malika Ménard garde à cœur de satisfaire sa communauté de fans. Elle ne peut que déplorer que certains puissent la dénigrer.