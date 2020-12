Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani : draguées par le même footballeur très connu, les deux amies balancent !

Anciennes reines de beauté, Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani ont gardé des liens d’amitié très forts. Aujourd’hui, elles dévoilent au magazine Gala la mésaventure qu’elles ont connue avec une célébrité du foot.

L’une a décroché le titre de Miss France en 2010, l’autre en 2007. À respectivement 33 ans et 32 ans, Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani ont beaucoup de points communs. Sauf peut-être un : leur situation amoureuse.

View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14)

Par le passé, Rachel Legrain-Trapani a beaucoup fait parler d’elle. En effet, la jeune femme a vécu une période compliqué avec le footballeur Benjamin Pavard. Originaire de Maubeuge en France, ce sportif professionnel joue en tant que footballeur international. Il évolue aujourd’hui au poste de défenseur central et de latéral droit au Bayern Munich.

Draguée par une star du foot alors qu’elle est enceinte !

Mais c’est désormais au bras d’un influenceur qu’elle a trouvé l’amour. La belle nordiste a en effet jeté son dévolu sur Valentin Léonard. Les deux amoureux vivent désormais ensemble avec leur fils, Andrea, né en août dernier.

View this post on Instagram A post shared by Rachel Legrain-Trapani 🇫🇷🇮🇹 (@racheltrapani)

Lors d’une interview accordée au magazine Gala, la belle brune a fait une révélation assez incroyable. Pendant sa grossesse, un footballeur a eu le toupet de la draguer. Mais ce n’est pas tout ! Car non seulement ce sportif lui a fait des avances, mais il a fait de même avec son amie Malika Ménard !

“Il a envoyé exactement le même message”

“On s’était fait draguer par le même mec, c’était drôle d’ailleurs parce qu’il a envoyé exactement le même message”, a détaillé Rachel. “Ce n’est pas que nous deux. Il y en a qui font toutes les Miss”, a ajouté Malika. Autrefois en couple avec le chanteur Ycare, cette dernière serait désormais « un cœur à prendre », d’après le magazine Gala.

Si Malika Ménard n’a pas l’intention de participer aux prochaines élections de Miss-France à cause d’une brouille avec Sylvie Tellier, c’est elle qui a déniché la Miss Normandie actuelle ! “C’est moi qui l’avais repérée dans la rue et qui l’avais poussée à participer à Miss Normandie, il y a quatre ou cinq ans.”, a-t-elle ainsi raconté à La Presse de la Manche. Au sein de la rédaction de LDpeople, on la félicite pour cette trouvaille ! “ Je n’avais jamais fait ça de ma vie. Elle était Caennaise, de ma ville, et elle était vraiment belle, elle avait tous les critères. Elle s’était présentée et n’avait pas gagné. Je pense qu’elle peut gagner Miss France cette année. J’ai l’impression qu’elle sait bien où elle va.”, a-t-elle ajouté.

Quant à sa propre expérience de Miss, Malika ne regrette absolument rien. “C’est comme une histoire d’amour, on ne se rappelle que des bons souvenirs. Les regrets, ça ne sert à rien de les nourrir, à part se faire du mal. Il y avait plein de merveilleux moments. J’ai rencontré ma meilleure amie, qui l’est toujours, que j’ai rencontrée dès le début. Lors de Miss Univers, tu rencontres une centaine de jeunes femmes issues des quatre coins du monde, c’est rare dans une vie.”