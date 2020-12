Malika Ménard humiliée: Elle se fait dézinguer par un internaute “Miss Moche”, “Drag Queen”, elle balance les messages reçus

Les réseaux sociaux sont devenus un moyen d’expression presque essentiel aujourd’hui. Néanmoins, c’est aussi l’occasion pour certaines personnes de partager des avis plutôt tranchés. Malheureusement, l’ancienne Miss France Malika Ménard vient d’en faire une nouvelle terrible expérience. En effet, après sa participation aux NRJ Music Awards, la jeune femme se fait dézinguer sur la toile! Pire, elle reçoit une véritable pluie d’insultes. LD People vous livre les moindres détails de cette affaire.

Malika Ménard: “La plus moche des Miss”

Des remarques particulièrement très cinglantes

Accompagnée de plusieurs autres Miss France, Malika Ménard était présente ce samedi 5 décembre au NRJ Music Awards. Avec les autres reines de beauté, elle doit remettre le trophée du meilleur DJ de l’année. Mais de toute évidence, son passage n’a pas plu à certains internautes. D’ailleurs, ceux-ci sont véritablement déchaînés sur la toile. Pire, ils ont eu des mots très blessants pour la jeune femme. Même si ce n’est pas la première fois que cela lui arrive, Malika Ménard a souhaité réagir. Néanmoins, la jolie brune connaît trop bien ce genre de critiques. Car dès son plus jeune âge, elle reconnaît avoir été l’objet de nombreuses moqueries.

Lorsqu’elle est enfant, ses petits camarades n’hésitent pas à lui faire sentir sa différence. Bien des années plus tard, l’ex-Miss France raconte même cette douloureuse expérience. Pour se faire, elle vient de publier un livre intitulé Fuck les complexes. Dans cet ouvrage, elle recueille le témoignage de plusieurs femmes qui ont connu des problèmes similaires. Car Malika Ménard veut dénoncer ce véritable harcèlement. Ainsi, elle espère pouvoir venir en aide à celles qui comme elles ont souffert. Mais elle croyait cette époque révolue. Du moins, la belle brune imaginait que pour elle, c’était fini. Pourtant aujourd’hui, là voilà une fois de plus confrontée à des remarques blessantes.

Des haters très ” inspirés ” !

La soirée s’annonce pourtant comme un grand événement. Tous les éléments sont réunis pour un show de grande qualité. Même si cette année, le spectacle se déroule évidemment dans des conditions particulières. Accompagnée de Clémence Botino, Maëva Coucke et Vaimalama Chaves, Malika Ménard rejoint donc Nikos Aliagas sur le plateau. Les reines de beauté ont la charge de remettre un prix a DJ Snake, élu meilleur artiste catégorie. Pour cette soirée, elles ont toutes enfilé leurs plus belles tenues. Ainsi, elles souhaitent faire honneur à l’événement. Toutes sont resplendissantes. Mais apparemment, ce n’est pas l’avis de tous les téléspectateurs. LD People vous raconte la suite…

Suite à son apparition, des internautes jugent Malika Ménard plutôt sévèrement. Aussi, ils emploient un vocabulaire des moins flatteurs. Parmi les commentaires, on peut lire ce genre de petites attaques. ” Miss Moche “, “Drag queen “, ” la plus moche des Miss “. Pour la jeune femme de 33 ans s’en est visiblement trop. Dès lors, dans une story Instagram, elle décide de publier l’entièreté de ces propos. Décidément, la célébrité expose parfois à devenir la cible de véritables attaques en règle. Devenue aujourd’hui journaliste, Malika Ménard souhaite témoigner de ce qu’elle vient de vivre. Car de toute évidence, elle ne s’attendait pas à de telles réactions après son passage dans les NRJ Music Awards. Ainsi, elle semble plus que touchée par ces mots très durs.