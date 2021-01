Malika Ménard pas du tout dans un état normal, elle s’exprime suite aux violentes critiques !

Parfois, la réaction des internautes peuvent être violentes sur les réseaux sociaux. Récemment Malika Ménard en a fait les frais. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi son comportement avait alors été qualifié de “bizarre” par de nombreuses personnes. Explications.

Les internautes s’en prennent à Malika Ménard

En participant à Tous en cuisine le 29 décembre dernier, Malika Ménard ne s’attendait sûrement pas à faire parler d’elle autant que ça. Accompagnée par son nouveau chéri, le restaurateur Christophe, Malika Ménard était présente sur M6 afin de préparer, avec Cyril Lignac, un délicieux repas pour les fêtes de fin d’année. Si la jeune femme a pu présenter son compagnon pour la première fois, ce n’est pas le couple qui a retenu l’attention des internautes, mais plutôt le comportement de l’ancienne Miss France.

Tous en cuisine : face à Cyril Lignac, des téléspectateurs ne peuvent plus supporter les propos de Malika Ménard !https://t.co/9m5hsqh0wy — Jack (@PoseySousJack) January 5, 2021

Ce jour-là, Malika Ménard ne semblait pas dans son assiette et les internautes n’ont pas mis longtemps avant de le remarquer : “Elle a reçu le vaccin anti-Covid ou quoi ?”, “Malika Ménard ne fait pas grand chose à part regarder son copain cuisto et la caméra”, “Elle est grave bizarre”, “C’est son mec qui la rend comme ça ? Elle est pas comme d’habitude” pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Malika Ménard explique son comportement

Suite à ces nombreuses attaques, Malika Ménard a pris le temps d’expliquer son comportement dans “Tous en Cuisine” sur les réseaux sociaux. La jeune femme déclare qu’elle ne se sentait pas spécialement bien ce jour-là : “Pour des raisons personnelles, je n’étais pas au mieux de ma forme mardi dernier lors du tournage ‘Tous en cuisine”. Elle poursuit son propos et déclare qu’elle n’était pas à l’aise : “En effet, je n’étais pas assez concentrée, un peu perdue et peut-être mal à l’aise. C’est comme ça. Je ne sais pas faire semblant. Si quelque chose me contrarie, j’ai du mal à le dissimuler”.

Malika Ménard “bizarre” dans Tous en cuisine : elle explique enfin son comportement https://t.co/QQIPzHD0KE pic.twitter.com/fzpSMFRa7j — Voici (@voici) January 5, 2021

Finalement, Malika Menard déclare que malgré le fait qu’elle n’était pas dans son assiette, elle ne méritait pas toutes les attaques : “Je suis désolée pour ceux que ma prestation a déçus. Je ne sais pas tricher et faire croire que ça va super bien quand ce n’est pas le cas. Cela mérite-t-il de recevoir autant de haine ? Quel apport pour celui qui la déverse ? Pour celui qui la reçoit ? Voici le violent revers des réseaux sociaux“. Voilà qui est dit au moins. La rédaction de LD People se joint à la Miss et dénonce aussi les dérives des réseaux sociaux.