Malika Menard présente “sa femme” à tous ses fans! Et c’est une ancienne Miss!

Malika Ménard a vécu une relation de 11 ans, et elle vient tout juste de présenter,« sa femme« sur son compte Instagram, qui est aussi une ex Miss.

Et il s’agit du cliché d’une très belle blonde que l’ancienne reine de beauté, Malika Ménard, a partagé à ses abonnés ce lundi 9 novembre dernier.

Elle entretient des liens forts avec elle depuis maintenant 11 ans.

Et il s’agit de la jeune femme qui est créatrice et à la tête de la marque Gena Jewelry : Jenna Tournay, ou encore Miss Bourgogne 2010.

Et c’est lors de l’élection Miss France 2010, remportée par la magnifique Normande aux yeux bleus, Malika Ménard que leur coup de foudre a eu lieu. La femme d’1,75 mètres, n’avait alors que 19 ans à l’époque et s’était vue couronnée du Prix du Ch*rme pétillant Raoul Collet.

Leur voyage de préparation s’était déroulé cette année-là, en 2009, en Martinique. Un voyage au cours duquel elles ont pu vivre leur plus beau coup de foudre amical, sous les cocotiers! Et même si Jenna Tournay n’a pas atteint la demi finale, ce soir là à Nice au Palais Nikaia, elle n’est pas repartie bredouille pour autant puisqu’elle est surtout repartie avec une amie pour la vie, et c’est un très beau cadeau. Malika Ménard

L’auteure de F*ck les complexes a donc publié une photo d’elle aux côtés de la jolie blonde pour rendre hommage à leur relation, avec la légende : « L’âme- SŒUR 11 ans de nous ❤️ ».

Et voici ce que Jenna Tournay avait répondu : « Je t’aime« . Une belle déclaration d’amour qui a provoqué une grande vague d’émotions et de réactions chez les fans !

« Trop belles les filles ; Toujours aussi complices depuis de nombreuses années bisous ; Sister from an other mother ❤️ Je t’aime ; les plus jolies et les plus adorables @malikamenard14 ; Ses yeux bleu lagon du Pacifique ! Trop belle Malika ; Les beautés ; Oh ces belles langues ! 👍😘 ; Très belle photo , La couleur de tes yeux est juste ; jolie Malika Ménard joue la coquine avec son âme soeur et conscience ; Sublimes poupées ; Blue eyes de ouf ; Divinement belle notre normande ; Tu es vraiment magnifique avec ses yeux bleus ; …🍫🍫All by Zoom app’ .. bonne semaine ; Bonjour wouahhh c’est génial…profitez bien bisous de Provence ; Mignonnes les filles ; La classe ; Et bè ! Jolie Malika tu tires bien la langue ! Mais surtout je ne vois que tes yeux magnifiques 😍😍😍 Wouahou », pouvait-on alors lire parmis les commentaires les plus sympathiques.

Et les deux jeunes femmes sont réellement inséparables depuis 11 ans : On peut les voir en photo sur les réseaux sociaux, ensemble à Disneyland Paris à la maison, dans les endroits les plus fency de la capitale, comme les Jardins du pont neuf, le restaurant Azur ou Monsieur mouche, mais également profitant d’agréables vacances au soleil, ou bien à la montagne.

On espère qu’elles pourront exposer leurs complicité de nouveau durant ce nouveau confinement 2020.