Malika Ménard rend son hommage à son 1er amour, son message bouleversant et poignant..

Récemment, Malika Ménard s’est confiée dans une autobiographie dans laquelle elle revient sur les épreuves rencontrées dans sa vie. En effet, la reine de beauté a véritablement souffert de nombres complexes. Cependant, elle n’oublie pas ceux qui l’ont aidé à traverser ces moments difficiles. Ainsi ce 17 décembre 2020, l’ancienne Miss France se souvient d’un homme qui a été très important pour elle. Via son compte Instagram, la jolie brune raconte… LD People revient sur les déclarations de la reine de beauté qui cachait ses cicatrices…

Malika Ménard : elle remercie son ancien amour, Benoît

Des moments horribles

Dans ce livre intitulé F*ck les complexes, Malika Ménard revient sur les épreuves traversées durant son enfance. En effet, la jeune femme révèle les abus dont elle a été victime. Dès l’âge de cinq ans, l’enfant est placée chez une nounou. Mais au lieu de l’affection attendue, elle trouve dans un foyer où elle vivra la véritable horreur. Puisque le fils de la nourrice en question, va se livrer à des agressions répétées sur la petite Malika.

Aujourd’hui, l’ancienne Miss France souhaite prendre la parole. Ainsi, elle espère pouvoir donner l’exemple à celle qui comme elles se sont trop longtemps tues. Mais ce retour en arrière est également pour elle l’occasion de remercier ceux qui l’ont aidé tout au long de sa vie. Pour se faire, elle se souvient de Benoît l’un de ses premiers amours. Dans une vidéo publiée en noir et blanc, Malika Ménard rend véritablement hommage à ce petit ami qui a tant compté. LD People vous livre ce texte rempli d’émotion.

Un message très touchant sur les réseaux sociaux

” Pendant cinq ans, il a pansé mes blessures, voulu réparer les erreurs de son adolescence. Il a donné, donné pour que je sois heureuse, que je sois apaisée. Il s’est oublié de manière à ce que je me sente aimée, pour compenser le manque des adultes. J’aurai tellement de la gratitude pour la vie de m’avoir offert ce premier amour, celui qui arrive à te faire sentir bon d’aimer et surtout d’être aimée.(…) “. Dans ce texte, la belle brune n’en finit plus de saluer le courage et la générosité de son ancien amoureux. Grâce à lui, elle s’est enfin sentie digne d’être aimée. Et surtout avoir été littéralement portée et surtout comprise.

Malika Ménard se souvient également ne jamais avoir été jugée, et même toujours pardonnée de ses erreurs. Pourtant à l’époque, le jeune homme n’a que 17 ans. Mais bien des années plus tard, Malika Ménard se rend compte qu’il avait beaucoup de maturité. Elle finit simplement ce joli hommage, en remerciant une dernière fois ce compagnon qui a tellement compté. ” Merci Benoît de m’avoir aimé pour tous ceux qui n’avaient pas réussi à le faire avant toi “. De toute évidence, l’ex-miss France veut aujourd’hui avancer dans sa vie. D’un côté, elle parle de ce qu’elle a subi et remercie ceux qui l’ont aidé. Probablement, s’agit-il du meilleur moyen vers la guérison ? L’acceptation de la réalité, l’abandon de la culpabilité et la reconnaissance des mains tendues …