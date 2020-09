Malika Ménard : sans vêtements, on voit tout, une vue imprenable sur son derrière !

Malika Ménard est une ancienne Miss France. Et en tant que telle, elle attire tous les regards sur les réseaux sociaux. En effet, elle a beau avoir été élue Miss en France en 2010, Malika Ménard n’a rien perdu de sa beauté. Une grande et jolie brune aux yeux bleus perçants, comment lui résister ? Ses followers n’ont d’yeux que pour elle et elle ne se prive pas de leur offrir de quoi rêver à travers des photographies sublimes. Dernièrement c’est grâce à une story de la jeune femme que ses fans perdent le nord. Car elle va se faire filmer en train de rentrer dans l’eau de la mer, de dos, ne portant que son tout petit bas de maillot. Des images tout bonnement splendides.

Malika Ménard en met plein la vue à ses followers

Malika Ménard n’est pas une jeune femme qui a froid aux yeux. Sur son compte Instagram, elle partage ce qu’il lui plaît de partager. Qu’importe les critiques de ses détracteurs qui trouvent qu’elle en montre de trop. En effet, Malika Ménard ne reçoit de leçons de personnes, elle est totalement libre de ses choix. Ainsi, bien qu’elle soit tout de même moins active que certaines de ses camarades anciennes Miss France sur les réseaux sociaux, elle n’est pas en reste en terme de compliments. Malika Ménard ose prendre la pose dans des mises en scènes qui ne laissent que peu de place à l’imagination. Et le 16 septembre dernier, elle va achever ses fans avec une vidéo qu’elle partage en story sur Instagram. Malika Ménard marche pour s’enfoncer dans les vagues de la mer. Mais elle ne porte rien d’autre que son tout petit bas de maillot de bain.

Une vidéo magnifique qui laisse ses abonnés bouches bées

Les fans de Malika Ménard ont de quoi devenir dingue avec cette vidéo. Mais le principe des stories sur les réseaux sociaux, c’est qu’elles ne sont disponibles que pendant 24 heures. Ensuite, elles se suppriment automatiquement. Sauf si Malika Ménard décide de l’enregistrer et de la laisser disponible. Mais sans action de sa part, ces images sorties d’un rêve disparaissent inéluctablement. Et ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose que cela. Car Malika Ménard va ainsi protéger la santé mentale de ses abonnés. Car il est facile de devenir fou avec ce petit film que Malika Ménard met en scène sur son profil Instagram.

En laissant l’humour de côté, rajoutons que les fans de Malika Ménard ont bien gardé toutes leurs têtes. Cette image sublime de Malika Ménard topless qui s’enfonce dans la mer va tout de même resté gravé un moment dan les mémoires. La jeune femme ne peut pas ignorer l’impact de cette courte vidéos sur ses abonnés. Mais encore une fois, Malika Ménard ne fait que ce qu’il lui plaît de faire. Et qu’importe si certains ou certaines auraient préféré qu’elle porte des vêtements. L’ancienne Miss France profite de l’été indien qui nous permet de profiter davantage des bords de mer, grâce à des températures exquises.