Malika Ménard, sa tenue qui montre tout, on voit tout! Les internautes en bavent

Malika Ménard est notre Miss France 2010. Du haut de ses 32 ans, elle s’est depuis lancée dans une carrière de journaliste. Mais cela n’empêche pas Malika Ménard de jouer de sa beauté reconnus sur les réseaux sociaux. Les quelques clichés qu’elle partage dernièrement avec ses fans sur Instagram réussissent à nous donner l’impression d’être en vacances. Dans un décor de rêve, Malika Ménard prend la pose et reçoit des pluies de compliments de la part de ses abonnés.

Malika Ménard fait réagir les internautes avec des photos plus jolies les unes que les autres sur son compte Instagram

Malika Ménard semble profiter de la fin du confinent en douceur. En effet, depuis un peu plus d’une semaine, les mesures de confinement sont levées en France. Et le gouvernement a annoncé qu’il sera possible de profiter de ses vacances d’été malgré la pandémie. Nous devrons rester en France mais la mesure des 100 kilomètres de distance pourrait se voir abrogée avant l’arrivée de l’été. Une bonne nouvelle en somme. Même si il faut encore rester prudent. Car le virus court toujours malgré la fin du confinement. La levée de ses mesures indique simplement que le virus circule moins rapidement et que les hôpitaux ne sont pas surchargés de malades. Toujours est-il qu’avec les photos de Malika Ménard, nous sommes déjà en vacances. Tous les jours, Malika Ménard entretient sa relation avec ses fans sur les réseaux sociaux

L’ancienne Miss France partage des clichés quotidiennement. Dans ses stories Instagram ou directement sur son profil, la belle prend la pause dans des tenues toujours différentes. Ses fans fous de sa beauté. Même si elle était Miss France il y a dix ans, Malika Ménard conserve une beauté indéniable. Et mieux encore, elle sait se mettre en valeur sur ses photos.

Les fans de Malika Ménard constatent que le confinement n’aura pas empêcher la journaliste de bronzer. Sa peau dorée fait même ressortir la couleur de ses yeux qui sont très clairs. La jeune femme profite du beau temps provençal avant, pendant et après al période de confinement. Pas de soucis à se faire pour Malika Ménard, car le soleil du Sud de la France est réputé pour mettre tout le monde de bonne humeur.

Malika Ménard fait le buzz avec un photographie d’elle en deux pièces

Avec pas moins de 351 000 abonnés Instagram, chacune de ses publication lui vaut des milliers de mentions j’aime et des centaines de commentaires. Mais c’est sans compter sur ces stories encore plus hot. Avec une photo d’elle dans un deux pièces, Malika Ménard a fait succomber tout l’internet fou de sa beauté. Entre elle et Iris Mittenaere, les anciennes Miss France ne sont pas oubliées. Elles reprennent au contraire le devant de la scène est étant capable de devenir de véritable mannequins sur les réseaux sociaux.

Cette photo de Malika Ménard ne passe pas inaperçue. Les fans ne se sont pas encore remis de la découvrir dans cette tenue. Sur Instagram, Malika Ménard partage cette photographie le 18 mai et il faudra encore plusieurs jours avant que ses fans n’y pensent plus. Elle semble profiter de son temps libre en prenant le soleil. Et ses fans sont extasiés de pouvoir partager son quotidien même si ce n’est qu’à travers quelques photos.

L’influenceuse n’a pas pris de vacances pendant le confinement mais sa vie y ressemble

Malka Ménard n’est pas seulement une présentatrice et journaliste de télévision, elle est également un influenceuse. Grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux et au-delà, les marques la contacte pour qu’elle mette en avant certains produits. Ce sont des partenariats rémunérés qui font le salaire de Malika Ménard depuis qu’elle n’apparaît plus à la télévision. Avec son compte Instagram, elle développe une image adaptée pour la promotion de certains produits. Ambassadrice pour une marque de sport fitness, elle fait l’apologie de certains aliments par exemple mais aussi de vêtements dans lesquels elle réalise de belles photos.

Malika Ménard anime également un blog en ligne. Fan de mode et de tendances, elle propose sur son site internet des articles de modes qui présentent certaines des tenues incontournables. Selon les saisons ou selon les événements, elle propose à ses lecteurs des sélections éclairées des tendances qui façonnent la mode d’aujourd’hui.

Travailleuse, Malika sait aussi prendre le temps de rire un peu

Impliquée dans son travail, Malika Ménard n’est pas la dernière pour rire aussi. Elle participe notamment à des challenges photos pendant le confinement. En exemple, la voici dans une photo où elle est vêtu d’un oreiller tenu par une ceinture. C’est le « défie du coussin », et les fans de Malika Ménard valident sa participation à l’unanimité.

La belle Malika Ménard n’a pas finit de faire réagir ses fans. Rien que son bronzage donne envie de se retrouver en vacances et de profiter de la plage. Mais les restrictions d’accès sont encore en vigueur pour le moment.