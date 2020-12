Malika Ménard “Tous en cuisine” : agace et exaspère les internautes par son attitude

Tous en cuisine enchaîne les recettes et les invités surprises. Cyril Lignac propose des recettes faciles à réaliser et succulentes depuis le premier confinement. Sur M6, c’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les téléspectateurs. Néanmoins, le 29 décembre dernier, l’invitée de Tous en cuisine n’a pas fait l’unanimité. Malika Ménard était présente avec son amoureux, Christophe Juville, et son attitude n’a pas manqué d’agacer les internautes. LDPeople vous propose donc de revenir sur les messages des fans déçus. Histoire de comprendre ce qui les a fait détester l’ancienne Miss France.

Tous en cuisine invitait Malika Ménard à cuisiner mais les téléspectateurs ne l’ont pas trouvé investie

Tous en cuisine ne présente normalement pas de grandes difficultés pour la réalisation des recettes. Certes, c’est tout de même plus technique que de faire bouillir de l’eau pour y croire des pâtes. Mais c’est le prix à payer pour manger des plats d’une grande qualité avec l’aide précieuse de Cyril Lignac. Pour l’accompagner dans la réalisation de ses recettes, Jérôme Anthony est présent depuis sa cuisine. De même que divers téléspectateurs et un invité de marque. Le 29 décembre dernier, c’est donc Malika Ménard qui se prêtait au jeu de Tous en cuisine. Et pour l’accompagner, son chéri, Christophe Juville, était son “assistant”. Mais les fans de l’ancienne Miss France n’ont pas apprécié sa prestation. Ils l’ont trouvé absorbée par son petit-ami et déplorable quant à ses efforts pour réussir la recette du chef.

Sur Twitter, les internautes se sont lâchés et ont exprimé leurs mécontentements. Ils n’ont pas reconnu Malika Ménard et n’ont eu de cesse de dénigrer son attitude. La présence de son petit-ami n’y était pas pour rien dans leurs remarques. Aussi, LDPeople se demande si ce ne serait pas finalement de la jalousie ? En effet, voir Malika Ménard officialiser son couple dans Tous en cuisine n’était peut-être pas très à propos.

Elle est défoncée la Malika Ménard non ? Elle est grave bizarre #tousencuisine — Deurya 🍂 (@x_sayu) December 29, 2020

Malika Ménard ne fait pas grand chose à part regarder son copain cuisto et la caméra 🙄 #tousencuisine — FLO✨✨🇫🇷 (@frison80) December 29, 2020

malika ménard a décidé de faire la débille aujourd’hui j’ai pas trop compris son attitude c’est doit etre son mec qui la rend comme ca en tout cas elle est pas comme dabe ?! :(🙄🥺 #tousencuisine pic.twitter.com/F6EnrUju6F — Pastry-chef-799🇫🇷🇷🇪🍫 (@LePatis799) December 29, 2020

Les internautes ne sont pas tendres avec l’ancienne Miss France

Il est vrai que le petit-ami de Malika Ménard est cuisinier de formation. Il possède une chaîne de restaurant dont il est gérant et fondateur. Aussi, l’ancienne Miss France aura peut-être préféré le laisser prendre en charge la recette. Or, les fans de Tous en cuisine n’avaient pas forcément envie de le voir réaliser les plats de Cyril Lignac. Ils auraient préféré voir Malika Ménard prendre les choses en main. Mais apparement, elle était loin d’être à la hauteur.

Je viens de tomber sur Malika Ménard dans l’émission de cuisine de Lignac, moi actuellement : pic.twitter.com/6ww7P3EEFN — ⛄️Aurélie🎄 (@MrsAurelie) December 29, 2020