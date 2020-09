Malika Ménard: une photo sonne faux, offusque la Toile elle et lui vaut des remarques cinglantes

Malika Ménard est une ancienne Miss France. En tant qu’ancienne reine de beauté, elle continue de rayonner sur les réseaux sociaux. Cependant, elle semble avoir changé de camp pour passer du côté de ceux qui retouchent leurs images. Et les utilisateurs d’Instagram ne les supportent pas. En effet, Malika Ménard aurait retouché ses images et ses fans sont déçus. Mais vous allez voir que les apparences sont trompeuses.

Malika Ménard retouche-t-elle ses photos ?

Malika Ménard est suivie par 356 000 personnes. Mais quelque soit la popularité d’une célébrité sur les réseaux sociaux, les fans ont des critères bien à eux pour savoir si ils vous adorent ou si ils vous détestent. Et souvent, cela passe du chaud au froid en un rien de temps. Malika Ménard va en faire l’expérience, le 27 août dernier. Elle partage une image d’elle sur Instagram afin de présenter à ses fans un concours pour gagner du chocolat. Mais elle ne reçoit pas l’engouement escompté. L’intérêt de ses fans vont se diriger sur les détails de l’image qui laissent penser qu’elle est retouchée.

Malika Ménard est en maillot de bain, au soleil, dans un endroit très sélect de Marseille. Il s’agit du Cercle des nageurs. Fondé en 1921, seule l’élite peut s’en voir ouvrir les portes. Mais ce ne sera si sa tenue, ni le chocolat, ni même le cadre qui vont intéresser ses abonnés de prime abord. En effet, ils vont tous se permettre de souligner les détails de la photo de Malika Ménard. Et pour eux, quelque chose cloche au niveau de ses jambes et de ses pieds. Aurait-elle eu du mal à retoucher ses images convenablement ?

Des détails la trahissent et elle va répondre à ses fans

Malika Ménard se défendra donc d’utiliser des logiciels de retouches. Et à ces fans qui sont persuadés d’avoir trouvé la faille, elle est contrainte de leur apprendre ce qu’est un grand angle. La déformation de ses jambes et de ses pieds est donc tout à fait normale. Car les bords de l’image sont incurvées sur les prises d’images en grand angle.

Sous les critiques de plus en plus insistantes de ses followers, l’ancienne Miss France répond. Elle indique donc patiemment à tout ceux qui sont trop sûrs d’eux qu’ils font fausse route. En effet, pas besoin de faire des retouches photos de son image lorsque l’on est l’une des plus belles femmes de France. Malika Ménard séduit ses fans avec toute sorte de photos. Mais le moindre détails bizarre dans la photo leur permettra de se demander si la belle triche. Entre jalousie et volonté de jouer cartes sur table, les fans de Malika Ménard ne laissent rien passer. Mais c’est également le cas de nombreux utilisateurs d’Instagram.

Les utilisateurs d’Instagram ne sont pas des adeptes des retouches

En effet, il est mal vu de retoucher ses images et de n’utiliser que des filtres. Le naturel est appréciable, même dans ce monde de la course aux likes à travers l’apparence. Soit parce que les followers n’auront jamais autant d’attention que les stars, soit parce que les stars sont déjà bien trop belles pour avoir besoin d’ne rajouter. Les abonnés de Malika Ménard comprennent de toute façon rapidement qu’elle n’a pas utilisé de logiciels de retouches. Dorénavant, ils seront familiers avec le grand angle est on ne les y prendra plus.

Heureusement que la belle Malika Ménard a su garder son calme pour répondre aux attaques de ses fans. Car ils ne prennent pas de pincettes pour souligner la bizarrerie de ses jambes et de ses pieds. La publication de la jeune femme su 27 juillet dernier n’aura décidément pas su captiver les foules de la façon escomptée. Mais c’est de manière calme que Malika Ménard prend le temps de justifier l’absence de retouches de sa photo. Certes, elle va parfois utiliser des filtres présents sur l’application pour enjoliver les décors qui l’entourent. Mais elle ne se risquera pas à se déformer pour paraître plus belle encore qu’elle ne l’est.

Malika Ménard enjolive la réalité mais ne va pas se transformer pour autant

La nature a doté Malika Ménard d’un physique de rêve. Et sa beauté est reconnue au niveau national en 2010 lorsqu’elle devient Miss France. Elle sait donc pertinemment qu’elle n’a aucun besoin de logiciel de retouches pour être à son avantage. Mais elle ne va pas se priver de faire de belles images et de rendre attrayant son compte Instagram. Alors, ce sont de temps en temps des filtres élégants qui habillent ses images. Mais jamais elle ne prendra l’initiative de modifier son image plus que de raison. De quoi satisfaire ses fans qui ne sont pas du tout des fervents adeptes des logiciels de retouches. Chez les stars qu’ils suivent, ils apprécient Instagram pour la proximité qu’ils ont l’impression d’avoir avec elles. C’est donc naturellement qu’ils espèrent de leurs parts une bonne dose de sincérité.