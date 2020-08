Mallory Gabsi “Top Chef” : Un nouveau projet gastronomique qui va faire plaisir à tous le monde !

Après la fermeture express de sa friterie sur une péniche, Mallory Gabsi de Top Chef 2020 n’a pas dit son dernier mot ! Le cuisinier Belge a dévoilé ce lundi 3 août son nouveau projet. Une expérience culinaire éphémère en Belgique. Explications.

Un nouveau projet éphémère

Déguster un repas concocté par Mallory Gabsi de Top Chef ? Ce sera très bientôt possible en Belgique. En effet, sur son compte Instagram, le jeune homme a déclaré qu’à partir de 11 août prochain, il sera à la tête d’un concept inédit. Il cuisinera dans un lieu insolite en Belgique : de petites serres écologiques au bord de l’eau où chacun pourra partager un menu gastronomique. Ce lieu se trouve à Rhode-Saint-Genèse au Sud de Bruxelles. Mais attention, on ne pourra s’y rendre qu’en cas de réservation préalable.

Alors que les réservations viennent d’ouvrir, il faut savoir que certaines dates affichent déjà complet. Au niveau des plats, on retrouve certaines réalisations créées dans Top Chef : “langoustines en deux façons, gelée de pommes Granny Smith, céleri ravie, piqué yuzu et en dessert, ils pourront goûter la pomme de pin déstructurée : praliné, café colombien, chocolat blanc et noisettes“. Ça ne vous dit rien ? Nous si, c’est une réalisation qui lui avait donné bien du fil à retordre durant les épreuves de qualification pour la demi-finale.

La friterie de Mallory et Adrien de retour ?

Il faut dire que le succès de Mallory Gabsi n’est plus à démontrer. Avec Adrien Cachot, ils avaient du fermer la friterie à peine quelques jours après son ouverture. Des centaines de personnes patientaient des heures pour espérer déguster les fameuses frites du duo. Malheureusement, connaissant la situation sanitaire du pays, les deux candidats de Top Chef ont du se résoudre à fermer : ” Vu la situation actuelle avec le Covid, les mesures qui ont été prises, on ne veut exposer personne. Cette friterie c’est juste la folie ! On a lancé ce projet pour vous rencontrer dans la vraie vie, échangé, rire. On est bluffé d’avoir eu autant de retour positifs, de vous voir si heureux, mais on est vraiment désolé, l’aventure doit s’arrêter !” avait notamment déclaré le Belge.

Malgré cette fermeture Malory Gabsi, les fans attendent le retour de la friterie. Pour les biens d’une interview pour TVMag, Mallory a fait une déclaration qui risque de faire plaisir aux fans : “Je ne peux pas vous répondre un oui affirmatif mais nous travaillons dessus. Forcément, ce succès nous donne envie de cuisiner encore à deux. Personnellement, j’attends la rentrée avec impatience car j’ai pas mal de projets et de collaborations en préparation, entre la Belgique et Paris“. Très bonne nouvelle donc.