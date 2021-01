Mallory Gasbi (Top Chef): Ce détail dans “Cauchemar en cuisine” qui le dérange énormément avec Philippe Etchebest!

Mallory Gasbi rejoint Philippe Etchebest dans “Cauchemar en cuisine”. Mais pour le jeune cuisinier, pas question d’inverser les rôles avec son mentor !

Découvert dans la dernière saison de “Top Chef“, Mallory Gasbi a rapidement conquis le coeur des téléspectateurs. Il s’est positionné comme l’un des meilleurs candidats de la saison, ce malgré son classement. En effet le jeune homme a été éliminé à seulement quelques marches de la victoire laissant le duel final à ses concurrents. Mais cela n’est pas en vain ! Le jeune homme est rapidement remarqué par la production qui décide de lui proposer une chance en or. Pas question de la rater même si certains détails de l’émission ne sont pas pour lui.

Interviewé par le Parisien le 3 janvier dernier, Mallory Gasbi a révélé son nouveau projet. Le jeune cuisinier rejoint en effet l’equipe de “Cauchemar en cuisine” aux côtés de son mentor Philippe Etchebest. Mais certaines demandes de la production pourraient ne pas lui convenir. Les détails dans les prochaines lignes.

Une arrivée inattendue !

On ne s’y attendait sûrement pas mais Mallory Gasbi est donc le nouvel acolyte de Philippe Etchebest. Le jeune cuisinier a saisi l’opportunité d’intégrer l’équipe alors qu’il souhaite tout apprendre du métier de restaurateur. “La production m’a directement appelé” confie-t-il auprès de nos confrères lorsque le sujet est abordé. Et c’est un honneur que d’être parmi les appelés pour un tel poste.

D’autant plus que c’est une chance qu’il n’espérait pas forcément après l’echec de son parcours dans” Top Chef”. Mais il semblerait que la production ait trouvé une bonne entente entre les deux cuisiniers. C’est donc ce qui les aurait poussés à lui proposer d’intégrer l’équipe de Philippe Etchebest pour venir en aide aux restaurateurs en défaillance. Mallory Gasbi déclare d’ailleurs qu’il a toujours “aimé les métiers de la télé“. C’est donc une autre opportunité pour lui d’en apprendre d’avantage et peut-être succéder à Philippe Etchebest dans l’avenir. Mais pour le moment, le jeune homme doit trouver ses marques dans les tournages. Et c’est justement ce qui pourrait poser problème !

Mallory Gasbi dans un rôle de bon flic ?

Philippe Etchebest a toujours été un homme de tempérament. C’est d’ailleurs ce qui a fait le succès de son émission “cauchemar en cuisine”. Mais le roi des coups de gueule ne pourrait pas être facilement remplacé ! C’est d’ailleurs la que se pose tout le problème pour Mallory Gasbi. Comme ce dernier l’indique lors de son interview, “il ne se voit pas engueuler les gens“. Ce serait même quelque chose avec quoi il n’est pas à l’aise. Malgré tout, le jeune hommz persévère et pourrait bien trouver une issue pour s’intégrer plus facilement à l’équipe de Philippe Etchebest.

Pour le moment, Mallory Gasbi est donc en phase de repérage. Une manière pour lui, d’intégrer son caractère doux face à celui de Philippe Etchebest qui est beaucoup plus enflammé. Un petit jeu de “bon flic mauvais flic” dans l’émission phare de M6 ? Il semblerait que oui ! C’est un scénario à prevoir et qui pourrait changer les choses pour le programme. Malgré tout, la production ne compte pas changer ses marques. Les téléspectateurs n’ont donc pas de mourron à se faire, Philippe Etchebest sera toujours le grand chef de l’émission avec de nombreux clashs comme on les aime !