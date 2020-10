Mango : Ces 20 nouveautés de la nouvelle collection automne-hiver

Mango: Un peu plus d’une semaine après le début de l’automne, voici déjà le temps d’adapter sa garde-robe pour l’occasion. Nous vous proposons de mettre le cap sur Mango, une célèbre enseigne espagnole pour tenter de vous dénicher les dernières pépites mode ! Manteau, jean et même accessoires ect.. Découvrez les 20 pièces à avoir chez vous dans la vidéo en fin d’article.

Mango lance sa collection automne-hiver

Les arbres se parent de tons jaune et orange, les soirées se font plus douces et l’on commence à sortir les pulls en maille du fond du placard. Oui, oui, c’est bien de l’automne dont on parle. D’ailleurs, si vous ne le saviez pas, l’automne est l’une des plus belles saisons de l’année pour le monde de la mode. En effet, c’est le moment idéal pour porter des motifs dans toutes sortes de vêtements sans devoir forcément les couvrir avec un manteau boutonné jusqu’au cou. Réputée pour ses lignes épurées et élégantes, Mango s’impose depuis des années comme un incontournable du vestiaire féminin et cette année, c’est encore le cas.

Ainsi, que ce soit des Robes, jupes, blazers , tricots, chemisiers, bas etc..vous pouvez vous faire plaisir au niveau des motifs et donc les combiner de mille façons. Pour sa nouvelle collection, Mango mise notamment sur le mélange des styles, à commencer par un come-back mode très marqué par les seventies avec des pantalons flare ou encore des blouses à volants. Vous pouvez retrouver également un esprit résolument rétro avec des sacs d’inspiration vintage et des jupes midi en denim. Mais ce n’est pas terminé, nous retrouvons également les incontournables : la chemise blanche en version XXL ou encore la veste en jean cintré. Du côté des couleurs, si le noir fait bel et bien partie de la mode actuelle, le marron s’impose de plus en plus également, comme le bordeaux et le beige.

L’enseigne fait une liste de l’ensemble de ses fournisseurs

La marque de mode Mango est devenue la première en Espagne à publier une liste de tous les fournisseurs de niveau 1 utilisés cette année. Ses actions répondent aux exigences du Transparency Pledge Standard, une initiative lancée par une coalition de neuf organisations de l’emploi et des droits de l’homme engagées pour la transparence dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie de l’habillement et de la chaussure : “Dans le cadre de l’engagement de Mango en faveur du développement durable, il est essentiel d’établir une gestion responsable de notre chaîne d’approvisionnement qui, avec la participation de certaines parties prenantes, contribue à la transparence et est la clé de la diligence raisonnable envers nos fournisseurs” a notamment déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Si la liste des fournisseurs est visibles depuis ce mercredi 7 octobre, la chaîne Mango et le syndicat Comisiones Obreras pour l’industrie assurent vouloir continuer à travailler ensemble. En effet, les deux parties souhaitent coûte que coûte renforcer la diligence raisonnable en matière de droits humains de sa chaîne d’approvisionnement et pour aider à développer une industrie textile plus durable. Une belle initiative donc qu’il faut saluer.