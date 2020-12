Mango: Découvrez ce manteau oversize que tout le monde veut à prix super bas!

Les températures continuent de chuter et ce n’est vraiment pas pour nous réjouir ! Heureusement que la mode nous remonte le moral avec des vêtements d’hiver top tendance pour nous faire oublier le froid. Cette semaine, la rédaction de LDpeople a jeté son dévolu sur un superbe manteau signé Mango. Découvrez son style oversize qui promet à la fois de vous offrir de la chaleur et du style !

“Le” style en vogue de cet hiver 2020/2021

Dans les magasins Mango, c’est bien simple, on pourrait y passer des heures ! Et c’est pareil pour leur site internet ! Il regorge en effet de pièces uniques, toujours remises au goût du jour, avec des détails ultra-lookés. Le dernier vêtement à la pointe de la mode sur lequel on a flashé ? C’est sans aucun doute ce manteau oversize qui donne un style d’enfer.

Les détails discrets de sa coupe masculine

Source : shop.mango.com/fr/

Pour cette saison hiver 2020/2021, de nombreux stylistes ont parié sur des coupes masculines. Et c’est exactement ce qu’on retrouve dans ce manteau signé Mango. En effet, son col à revers est plus large que pour les manteaux féminins classiques. Il y a également une ouverture dans le dos. Cette coupe masculine donnera donc un dynamisme à votre silhouette.

Mango : Mention “Committed” : on a littéralement craqué !

La raison pour laquelle nous avons complètement craqué sur cette pièce, au sein de la rédaction de LDpeople, c’est pour sa composition. En effet, pour la marque Mango, cela signifie que le manteau a été produit de façon durable. Ainsi, les fibres et/ou le processus de fabrication veille à respecter certaines normes afin de réduire leur impact sur l’environnement. Et pour nous, chez LDpeople, c’est primordial. Comme l’indique la marque sur son site : “L’objectif de Mango est de soutenir la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement, augmentant ainsi le nombre de vêtements durables dans sa collection.” On ne peut en effet qu’approuver la démarche !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Chaleur et douceur

Par ailleurs, ce manteau vous tiendra chaud car il est en laine mélangée. Et en plus, il vous apportera beaucoup de douceur ! Rien de tel pour affronter la rudesse du froid de cet hiver qui approche à grand pas !

Mango : De magnifiques carreaux pied-de-poule noirs et marrons

Côté couleur, on adore le mariage du noir et du marron, un subtil mélange de sobriété. Ces petits carreaux disposés en pied-de-poule s’assortiront à merveille avec toute la palette de votre garde-robe. Ce manteau oversize au style vintage s’ajoute à une tenue de travail classique, une tenue sportswear ou encore à une robe chic. Bref, avec lui, vous pourrez exprimer toutes vos envies. Et le must enfin, c’est qu’il s’adapte à toutes les morphologies. Donc aucun risque de “fashion faux-pas” comme dirait Cristina Cordula !

Source : shop.mango.com/fr/