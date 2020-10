Mango frappe très fort avec cette nouvelle collection “Urban Essentials” que toutes les femmes vont adorer

Mango, marque mythique de prêt-à-porter espagnole, lance sa toute nouvelle campagne Urban Essentials. Il s’agit d’une collection de vêtements modernes et très agréables, pour une garde-robe simple et élégante.

Les tissus de qualité supérieure ont été choisis afin de permettre aux vêtements de durer sur plusieurs saisons.

La nouvelle collection Urban Essentials vient de sortir ce 20 octobre, et en exclusivité. Femmes et hommes peuvent y trouver leur bonheur. Et le tissus qui conçoit ces pièces est de qualité supérieure et elles pourront servir durant plusieurs années. Une démarche intéressante qui met en avant la mode écoresponsable, très en vogue aujourd’hui.

Dans cette collection on trouve : une ligne de vêtement streatwear. La femme moderne, confiante et qui s’assume sera aux anges. Maille, Chevron, prince de Galles, tweed, bouclé…autant de matières hivernales proposées qui jouent aussi sur les volumes. Et avec ces matières on ne néglige surtout pas le confort !

Laine retrouvée aussi dans les vestes courtes sans col ainsi que dans des manteaux longs et larges au poil pour cet hiver.

Pour ces messieurs, à la fois professionnels, actifs culturellement, contemporain, cosmopolite, éco-responsable, les tenues leurs siéront à ravir !

Tenues ajustées et sophistiquées La collection propose des manteaux et trench, idéal pour rester au chaud, à la fois au féminin et au masculin.

Mais aussi costumes, chemises, et surtout des couleurs essentielles à notre garde robe, comme son nom Urban Essentials l’indique : du blanc, du noir, du camel ainsi que du gris anthracite.

Toutes vos boutiques Mango proposent la collection Urban Essentials depuis ce 20 octobre 2020.

Et quelles sont les autres pièces phares de l’hiver chez Mango ?

Le Manteau beige minimaliste chic porté avec un jean flare bleu, des bottines blanc cassé à semelles track, et un gilet de costume porté par-dessus une chemise blanche, est une des pièces phare de l’hiver. Mais aussi le pull style polo tendance automne/hiver 2020-2021, porté avec un pantalon ocre et des mocassins marron à chaîne dorée, ou encore le trench kaki fluide classique et indémodable, qui donne beaucoup de style et d’élégance, la Chemise rouge grenat satinée avec jean bleu délavé, que l’on vous propose d’enfiler agrémentée d’une ceinture noire esprit western avec boucle en relief et bottines noires à talons hauts et bouts pointus. La Veste pied-de-poule noire et blanche, qui peut être portée avec une jupe en similicuir noir, un pull oversize noir et des mocassins noirs, est aussi de mise. Et pour une tenue rentrée 2020/2021 stylée : un Manteau noir en laine avec ceinture, porté avec un sweat-shirt couleur sable, un jean droit à ouverture en bas et des baskets dad shoes, peut aussi faire l’affaire.

Autre tendance de cette automne / hiver 2021, les bottes style Santiags : Mango en propose des très hautes 100 % en cuir bovin et noirs qui iront de paire avec un jean blanc et un manteau en Tweed ou laine long et à double boutonnage !