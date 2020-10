Mango : La veste parfaite “effet cocon” incontournable à prix cadeau que vous allez adorer !

Mango: Les temperatures ont recemment chuté , plus qu’une envie donc : mettre des tenues confortables… Mais sans oublier le style ! Mango nous a reservé cee programme avec cette veste en maille à l’aspect si “cocon” et dans laquelle on a envie de se lover.

Cette veste over-size est totalement dans la tendance du moment, entre la surchemise et la veste, elle va pouvoir structurer nos looks les plus pointus et apporter une touche cocon à nos tenues classiques. Car cette pièce de base nous permet d’être plus légère côté tendance.

Pour aller en forêt ou pour travailler, elle nous siéra à ravir !

Tout comme la surchemise revenue en trombes sur la scène mode avec son côté bucheronne canadienne de la mode, la surchemise à carreaux est de ces vestes qui vont éblouir notre automne.

Repérée chez Zara, elle ne pouvait que finir dans notre dressing d’hiver avec une coupe oversized garante de maxi confort et son combo de couleur crème, lilas et vert des plus tendances.

Avec une allure casual,cette surchemise permet de mettre en avant vos tenues d’automne, associée à une jupe et des santiags par exemple ou meme avec un jean droit et des sneakers. Mais dans tous les cas cette veste Zara donne envie de se lover definitely !

Autre grande tendance du moment : qui s’adapte à tous les dressings et se met de jour comme de nuit :c’est la veste en cuir, définitivement.

Nour Hammour fondée par Nour Hammour et Erin Conry Webb, s’est entièrement focalisée sur cette noble matière pleine de caractère et n’en finit pas de séduire les modeuses et les influenceuses avec ses modèles de vestes uniques.

Cette griffe parisienne su séduire les plus grandes actrices et mannequin internationales parisienne : l’actrice Blake Lively au top Kaia Gerber en passant par Tiffany Hsu, ces filles en vogue ont toutes succombé au cuir Made In France !

Le blazer en cuir, une pièce résolument dans l’air du temps, est vraiment leur modele phare. Au fil du temps il fait meme de l’ombre au perfecto !

ultra-désirable et minimaliste, il est entièrement fait main, un vrai gage de qualité que les it girls s’empressent de collectionner.

Le modele “Kargo” a été inspiré par kaia Gerber, et elle ne le quitte plus. Une version plus glamour personnalisé pour Gigi Hadid qui affiche son nom en studs à chacune de ses soirées ou façon blazer intemporel upgradé pour Tiffany Hsu…

Son prix assez elevé peut rebuter certaines mais on s’affole en voyant cette it-veste ultime lors de notre prochain shopping ou repérage en fripes.

Troisième tendance de la saison : La frange qui est certainement une tendance qui revient souvent d’ailleurs mais cette saison, elle est présentée slors des défilés d’une manière fraiche et excitante. On la retrouve partout :

En sac, en gants, sur une veste, en jupe … : de Bottega Veneta avec son beau manteau à franges à la robe à franges de Prada !