Mango propose une nouvelle robe sublime et parfaite pour la rentrée à prix dérisoire

La rentrée sera glam’-rock ou ne sera pas! Eh oui, pour se consoler de notre chagrin de devoir quitter nos sandales et nos mini-shorts de l’été, nous avons jeté notre dévolu sur une magnifique robe effet cuir signée Mango. Cela nous a tout de suite mis du baume au coeur. Un indispensable dans les dressings pour cette rentrée !

Dans cette robe tout nous a tout de suite plus car tout a été extrêmement bien pensé ! Tout d’abord sa coupe : c’est une coupe portefeuille, autrement l’une des coupes les plus tendances de 2020. Cela ne vous dit rien ? Mais si, la robe portefeuille, courte, longue ou mi-longue, se caractérise par son magnifique décolleté croisé en V. On l’appelle aussi la robe cache-coeur.

L’avantage de la robe portefeuille ou robe cache-coeur, c’est qu’elle affine la silhouette en marquant bien la taille. De plus, elle s’adapte parfaitement à toutes les morphologies. Et surtout, elle fait un bien fou : l’essayer, c’est l’adopter. Non seulement cette robe Mango mi-rock mi-lolita peut se porter à différentes saisons mais en plus, en cas de prise de poids ou de perte de poids, ni vu ni connu, elle continuera de vous habiller à ravir !

Le modèle de Mango est en similicuir, 100% polyester avec un revêtement 100% polyurethane. C’est une coupe courte avec un col cache-cœur en V, des manches courtes et un passants pour la ceinture. Petit plus qui fait toute la différence : la robe est fournie avec une ceinture en similicuir amovible à la taille. Et pour fermer la robe, rien de plus simple : il y a une fermeture Éclair à l’arrière.

L’effet cuir noir de la robe s’assortit très bien avec un petit sac à main à rabat, des bottes en cuir à lacet et pour casser le style glam’ rock, n’hésitez pas à vous parer de vos plus beaux bijoux en or et d’une belle veste plus classique, d’une couleur très claire comme le beige. Les plus timides pourront la mettre en appuyant moins le style glam’ rock : dans ce cas troquez les rangers pour des baskets fines, types streetwear.

Photo : www.mango.fr

Le prix de ce sublime vêtement s’élève à 49,99 euros. Une folie douce mais les robes portefeuille, c’est indispensable dans tout dressing digne de ce nom…