Mango sort des bijoux personnalisables à prix cadeau: On se jette dessus !

La chaîne Mango vient de dévoiler sa magnifique collection de bijoux. Le plus ? Les consommateurs peuvent personnaliser les bijoux pour une somme dérisoire. Qui n’a jamais rêver d’une gourmette avec ses initiales ?

L’espace d’un instant, mettez-vous dans la peau d’un joaillier !

Cet automne, les grandes chaînes de magasin de mode misent sur le personnalisable. Après le tote bag signé Zara, voici les bijoux Mango. Collier, bracelet, boucles d’oreilles : à vous de créer les bijoux qui vous plaisent. L’espace d’un instant, mettez-vous dans la peau d’un joaillier !

On veut se sentir unique et le revendiquer !

Comment sortir du lot quand on achète ses accessoires en grande distribution ? Les magasins comme Zara et Mango ont bien pris note de l’aspiration de leurs clientèles. On veut se sentir unique et le revendiquer !

Photo: @Mango

« Ready to charm », une collection unique en son genre

Mango sort une nouvelle collection de bijoux qui s’intitule « Ready to charm ». Cette collection consiste en 14 « gri-gris » interchangeable. Quesako ? Le principe est très simple. On vous explique tout.

« Charms », couleurs et formes : vous avez l’embarras du choix !

Mango propose à ses clients de choisir en 4 supports. Tout d’abord, ils peuvent choisir l’option chaîne court ou l’option chaîne longue. Ensuite, ils peuvent préférer une chaîne piquée de petites perles ou une chaîne simple. Ensuite, à eux de décider si cette chaîne se portera en collier, en bracelet ou encore en paire de créoles ! Mais ce n’est pas fini. Dans cette collection unique en son genre, vous pouvez également jeter votre dévolu sur 14 petits « charms ».

Photo : @Mango

Il s’agit de petites formes géométriques en or plaqué. Vous trouverez des carrés, des rectangles, des formes ovales ou circulaires. Mango décline également les couleurs. Ainsi vous pouvez assortir ces bijoux à vos tenues noires ou vous pouvez optez pour la gamme neutre comme le blanc, le turquoise ou encore le rose quartz.

Pour soi ou pour ses proches, de magnifiques cadeaux à partir de 15,99 euros !

On pressent que le plus difficile sera de se décider. En tous cas, cette collection « Ready to charm » signée Mango va faire un malheur ! Pour soi ou pour offrir à ses proches,

Et vous, quelle est votre combinaison préférée ? Vous pouvez la choisir en magasin mais également en ligne sur le site https://shop.mango.com . Les différentes variations de bijoux débutent à 15,00 euros.

Alix Brun