Manon (Koh-Lanta) La reconversion étonnante et incroyable de Manon Allender, ancienne aventurière

Ancienne candidate de Koh-Lanta en 2015, Manon Allender a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va vous expliquer ce que la jeune femme a décidé de faire depuis le premier confinement.

Manon Allender une touche à tout

Ancienne aventurière de Koh-Lanta Johor; Manon Allender fait parler d’elle depuis quelques temps. En effet, elle a notamment réalisé son tout premier Court-métrage il y a quelques semaines a l’occasion du Nikon Film festival. Le monde du cinéma, c’est un monde qu’elle a toujours souhaité découvrir : “C’est au fond ce que je voulais faire depuis que je suis toute petite, mais ça me paraissait totalement inaccessible à l’époque. Au fond, Koh-Lanta a été en quelque sorte un déclencheur, me permettant de réfléchir à ce que je voulais faire ou pas…”.

Mais elle ne s’arrête pas là, non, Manon Allender a également lancé sa petite entreprise de fabrication de puzzles un peu après le premier confinement en France : “L’idée m’est venue pendant le premier confinement. Je suis rentrée chez mes parents à Lambersart dans le Nord et j’ai fait des puzzles avec ma maman. Mais je les trouvais vraiment moches, elle aussi d’ailleurs. J’ai cherché en vain des versions plus fun et je me suis dit qu’il fallait y remédier !“.

Koh-Lanta : Manon Allender se lance dans la création de puzzles

Désormais à la tête de sa petite entreprise Pieceandlove, Manon Allender ne s’est pas juste arrêtée au look des puzzles. En effet, elle a également décidé d’être écoresponsable et de faire attention aux matériaux qu’elle utilise dans la fabrication des jouets : “On a voulu un produit écoresponsable. Sans plastique et 100 % français“. Ce n’est pas tout, la jeune femme voulait également toucher le plus de personnes possible : “On touche des gens qui n’étaient pas fans de puzzles et qui, parce que le visuel est sympa, s’y mettent. C’est une façon de le démocratiser et de retrouver ses pouvoirs relaxants, stimulateurs de mémoire et de concentration. En plus, ça rassemble plein de générations et ça fonctionne même en cas de panne de wifi!“.

Le métier de #comédien mène à tout ! La preuve ? Manon Allender, ancienne candidate de #kohlanta vient de lancer sa propre marque de #puzzle. Ses modèles colorés cartonnent. Reportage ce lundi dans #AilleursenFrance à 10h15 sur @france3tv @BDMontagnes @ManonAllender pic.twitter.com/NEJq8gPvTc — Ariane Combes (@ariane_coo) November 29, 2020