Manon Marsault accusée d’infidélité vis-à-vis de Julien Tanti, elle s’explique et fait une mise au point!

Soupçonnée d’infidélité à l’égard de Julien Tanti des « Marseillais vs le reste du Monde 5 », Manon Marsault a décidé de faire une grosse mise au point et elle y va franchement! LdPeople vous raconte tout.

Il y a plusieurs semaines, la belle Manon Marsault a fait un gros bad buzz en se montrant en train de twerker avec un autre garçon, et les fans ont accusé la vedette des Marseillais de tout simplement tromper Julien Tanti ! Manon Marsault, a livré un discours très émouvant concernant la naissance du fils de Nikola Lozina et Laura Lempika, issus des « Marseillais vs le reste du Monde 5 » avait fait une grosse mise au point, soulignant que son chéri était dans la pièce et que son ami était homos*xuel, et qu’elle n’avait à rougir de rien.

Manon Marsault: De grosses révélations

Sur cette vidéo diffusée sur Snapchat, on peut voir que Manon Marsault parle face à Magali Berdah et enchaîne les révélations. Manon Marsault évoque cette affaire et envoie du lourd : “Le pire c’est que ce soir-là je m’apprêtait à lui trouver un copain, hein c’est vrai que j’ai pris un numéro pour toi ? Tout le monde a dit que c’était mon amant à moi, t’imagines?! Déjà sachez-le, même Brad Pitt, George Clooney, qui vous voulez que vous ayez en poster dans votre chambre, jamais je ne le croise dans la rue, je le regarde tellement mon mari, c’est mon mari. Même lorsque l’on s’est séparés à l’époque jamais je n’ai pris ne serait-ce que le numéro d’un mec ». Un coup de sang très net !

