Manon Marsault au plus mal, positive au coronavirus, Nabilla positive après leur Réveillon?

Manon Marsault vient d’obtenir les résultats de son test PCR : elle a contracté le Covid-19. Une information qui met en émoi les candidats de télé-réalité en ce moment à Dubaï. Plusieurs candidats s’étaient réunis pour le réveillon. LdPeople vous explique tout.

La soirée que les candidats de télé-réalité avait passé pour le nouvel an avait fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Plusieurs influenceurs en vue comme Julien Tanti, Manon Marsaut, Illan ou encore Maëva Ghennam, avaient diffusé des clichés sur leurs comptes Instagram. Ils ont pu montrer leur fiesta incroyable organisée dans un restaurant de luxe situé à face la fameuse tour Burj Khalifa. Mais, les participants à cette soirée ont vite déchanté car Manon Marsault a indiqué être positive au Coronavirus.

Manon Marsault : le choc

Apparemment très fatiguée, Manon Marsault a indiqué le 3 janvier dernier sur son compte Snapchat : “J’ai n’ai pas dormi de la nuit, et par angoisse et par douleur car j’avais très mal au dos. J’ai reçu les résultats aujourd’hui, je suis positive au covid-19. Toute la famille est négative bien heureusement. J’ai bien fait de m’isoler lorsque j’ai commencé à être un peu souffrante. »

Très stressée par cette contamination, qui n’a pas entraîné de véritables symptômes, elle précise : « je ne sais pas si là ça commence à aller mieux ou si ça fait que débuter car que je n’ai pas de fièvre. Mais avant-hier j’avais des maux de gorge et actuellement je n’ai plus mal. Donc, je ne sais plus quoi penser de ce virus. C’est vraiment étrange, j’ai des nouveaux symptômes qui viennent comme ça. Dans la nuit, j’ai eu très mal au dos. Très étrange. Je ne sais même pas si j’ai l’odorat. »

Désinfection au domicile de Manon Marsault

La famille Tanti a pris beaucoup de précaution suite à cette nouvelle. Une entreprise spécialisée dans la désinfection est venue nettoyer de manière très approfondie de leur maison. Prête à pleurer elle souligne : “je ne vous cache pas que j’étais en larme la nuit dernière, je m’en doutais et ce matin lorsque je l’ai appris. Après il y a bien pire dans la vie et c’est arrivé à nombreuses personnes, je ne suis pas la seule ».

Nabilla réagit

Alors que Manon Marsault a été contrôlée positive au Coronavirus, tous ses amis du Réveillon sont donc des “cas-contacts” et sont contraints de suivre un isolement total d’une semaine. Illan qui a pour colocataire Milla Jasmine mais aussi Thomas Vergara, Nabilla et Maeva vont donc s’isoler durant quelques jours.

Sur son compte Snapchat, la belle Nabilla a commenté l’information. Elle a signalé : « notre copine vient de nous dire qu’elle avait contracté le covid-19 donc on l’a appris ce matin. Bon moi je n’ai pas le nez qui coule mais je suis très fatiguée et genre j’ai froid. On va effectuer les tests covid et je vous tiendrai au courant de ce qu’il se passe ».