Manon Marsault: Au plus mal, traumatisée, elle prend une décision radicale

Manon Marsault garde des séquelles de l’incendie des Marseillais vs le reste du Monde 4. Pour la première fois, elle va de l’avant et prend une grande décision !

Manon Marsault vient de faire une confidence pour le moins déroutante. En effet, elle pense que son mari Julien Tanti n’est peut-être pas assez amoureux d’elle. En attendant d’en savoir plus, la jeune femme attend d’accoucher de sa petite Angelina. Elle s’est rendue récemment au casting des Marseillais vs le reste du Monde 5 pour l’anniversaire justement de Julien Tanti.

Mais ce n’est pas le seul problème qui taraude Manon Marsault. Elle souffre encore de l’incendie qui a ravagé la villa des Marseillais vs le reste du monde 4. Elle avait en effet participé à presque tout le tournage de cette saison-là. Un an a passé et la candidate se sent toujours affaiblie par le drame. Alors elle a décidé de prendre les choses en main.

Sa virée shopping à Dubaï dans des boutiques de luxe

Sur son compte Snapchat, Manon Marsault a partagé à ses abonnés sa dernière folie. Elle se filme en train de faire du shopping à Dubaï dans des boutiques de luxe. La mère de Tiago explique en effet qu’elle voulait racheter l’une des paires de chaussures qu’elle adore et qu’elle a malheureusement perdu à cause de l’incendie. Seulement voilà, elle ne s’est pas tenue à acheter une seule paire de chaussures !

Elle n’a pas eu honte de révéler ce qu’elle a fait dans le centre commercial. “Finalement j’ai fini chez Jimmy Choo. Je vais faire des dingueries c’est sûr. A la base j’étais venue racheter une paire de baskets. Je les avais achetées il y a un an mais je ne les avais jamais mises. Je les avais laissées en tournage au Portugal et la maison a brûlé [l’incendie survenu lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde en 2019, NDLR]. Je ne vous raconte pas le nombre de paires que j’ai perdues, dont-celle-ci. A la base je suis venue pour peut-être les reprendre. Mais il y a deux paires qui viennent d’arriver…”, a-t-elle raconté.

Elle a aussi craqué pour une paire de Timberland “avec un peu de strass“, d’une valeur de1 195 euros mais aussi des baskets noires à 3 595 euros ! Concernant la fameuse paire qui a brûlé dans l’incendie, elle a rajouté 2995 euros. “Je m’interdis de retourner dans un mall pendant au moins une semaine“, a-t-elle ensuite lâché.

Alix Brun